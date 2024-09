video suggerito

Italia qualificata alla Final Eight di Coppa Davis a Malaga: l’ufficialità arriva grazie al Brasile L’Italia è qualificata alle Final 8 di Coppa Davis di Malaga in programma a novembre grazie alla vittoria del Brasile sul Belgio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia vola alla Final Eight di Coppa Davis di Malaga. La qualificazione matematica è arrivata grazie alla vittoria del Brasile sul Belgio. In virtù di questo risultato dunque sono bastati agli azzurri i due successi proprio contro Brasile e Belgio, con l'ultimo confronto della fase a gironi contro l'Olanda che è inutile ai fini del passaggio. Un confronto che sarà utile solo a definire il primato, assolutamente alla portata.

Dunque i tennisti brasiliani hanno fatto un favore all'Italia dopo la sconfitta nel confronto diretto della 1a giornata. Le vittorie di Fonseca e di Monteiro nei due singolari contro il Belgio, hanno tenuto vive le speranze della formazione sudamericana e regalato al team guidato da capitan Volandri la certezza del passaggio del turno. L'Italia del tennis diventa la sesta squadra qualificata per i quarti dopo Argentina, Canada, Germania, Stati Uniti e Australia.

Un'ottima notizia per Berrettini e compagni che dunque sono già certi della loro presenza nella fase finale della Coppa Davis che si terrà a Malaga, in Spagna da martedì 19 a domenica 24 novembre. In quell'occasione l'Italia potrà contare sulla presenza del numero uno al mondo Sinner e probabilmente anche di Lorenzo Musetti. Si partirà dai quarti di finale, e poi a seguire le semifinali, fino alla finale che assegnerà il titolo. La speranza per i nostri atleti è quella di riconfermarsi campioni in carica.

(in aggiornamento)