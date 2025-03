Sinner rompe il silenzio per annunciare una novità importante: arriva il cambio di manager

video suggerito

Jannik Sinner rompe il silenzio sui suoi canali social e lo fa per diramare un comunicato ufficiale non relativo all'attività tennistica in senso stretto. Il numero uno al mondo che sta scontando la sospensione figlia dell'accordo con WADA, ha formalizzato un importante cambio di manager. Lawrence Frankopan, ovvero il CEO di StarWing Sports lascerà il ruolo di supervisore delle attività commerciali del campione italiano. A sostituirlo sarà Alex Vittur, ovvero il suo amico fraterno e mentore.

L'annuncio di Sinner, ufficiale il cambio di manager

Una decisione che avrà effetto immediato a giudicare da quanto annunciato da Jannik: "Jannik Sinner ha annunciato che il suo agente, Lawrence Frankopan, CEO di StarWing Sports, si dimetterà con effetto immediato dal suo ruolo di supervisione delle attività commerciali di Sinner. D'ora in poi, Alex Vittur, fondatore dell'agenzia di management AVIMA, assumerà la piena responsabilità dell'attività di Sinner".

Perché Sinner si separa da Frankopan

Perché Frankopan, creatore dell'agenzia StarWing Sports nel 2011, si separerà da Sinner dopo 5 anni di collaborazione? Nella nota sono riportate le parole del manager britannico: "A causa dei miei impegni a lungo termine con StarWing Sports non ho potuto accettare l'offerta di lavorare esclusivamente per AVIMA, ma sono grato di aver avuto l'opportunità di lavorare per un talento di come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme".

Dunque ci penserà Alex Vittur a curare a 360° gli interessi di Jannik Sinner. Una persona di cui l'azzurro si fida ciecamente. Queste le parole di Jannik per ringraziare l'agenzia: "Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno supportato così tanto e questo rimarrà per sempre con me. Vorrei ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni". Tutto riconoscendo il percorso condiviso: "StarWing Sports ha avuto un ruolo determinante nella gestione della carriera commerciale di Sinner fin da quando aveva 18 anni, creando partnership formidabili con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello mondiale".

Chi è Alex Vittur, il manager e amico fraterno di Jannik Sinner

Jannik Sinner dunque ha deciso di mettersi completamente nelle mani del suo amico fraterno Alex Vittur che lo segue praticamente da sempre. L'ex tennista professionista (si è spinto fino alla 600a posizione), è stato ed è un punto di riferimento per il tennista aiutandolo anche nelle sue scelte professionali, come quella relativa anche al cambio di coach. In un'intervista del passato, il primo giocatore del ranking dichiarò: "La mia storia di tennista è cominciata con lui quando avevo 12 anni. Grazie ad Alex sono andato a Bordighera da Piatti, mi conosce a memoria, sa tutto di me. È amico, fratello, famiglia".