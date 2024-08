Sinner-Thompson oggi all’ATP Cincinnati, quando gioca: a che ora e dove vedere la partita in TV e streaming

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna in campo oggi nel torneo 1000 di Cincinnati per l'incontro degli ottavi di finale contro l'australiano Jordan Thompson. L'incontro che vedrà protagonistail numero 1 della classifica ATP non prenderà il via prima delle ore 18:30 di questo venerdì 16 agosto. Chi vince si qualificherà per i quarti di finale. La partita tra Sinner e Thompson si potrà seguire in diretta TV su Sky, in esclusiva, e in streaming con Sky Go e NOW, per i rispettivi abbonati. La giornata di oggi è particolarmente ricca perché si disputano tutti gli incontri degli ottavi di finale sia del torneo maschile che di quello femminile. In campo tra gli italiani anche Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.

A che ora gioca Sinner oggi contro Thompson al Masters di Cincinnati: orario e programma

La sfida degli ottavi di finale del torneo di Cincinnati tra Jannik Sinner, numero 1 ATP, e Jordan Thompson, 32 al mondo, è in programma sul campo centrale non prima delle 18:30 italiane. L'orario non è preciso totalmente perché sul campo centrale, alle 17 ora italiana, si partirà con Badosa-Gauff che inizierà quando in Italia saranno le ore 17.

Dove vedere Sinner-Thompson in tv e streaming

Dove vedere Sinner-Thompson in TV? La partita degli ottavi del torneo di Cincinnati si potrà seguire in diretta solo su Sky, che detiene in esclusiva tutti i tornei 1000, compreso questo che si disputa in piena estate ormai da decenni. Diretta streaming con Sky Go – per abbonati Sky – e per gli abbonati di NOW.

I precedenti tra Sinner e Thompson

Dopo aver giocato per la prima volta con il diciannovenne Michelsen, Sinner sfida per la prima volta anche Jordan Thompson, che di anni ne ha trenta e che da tempo è sul circuito, ma che sta vivendo l'annata migliore della sua carriera.

Il tabellone di Sinner a Cincinnati

Jannik Sinner essendo la testa di serie numero 1 è nella parte alta del tabellone e dalla sua parte ci sono il russo Andrey Rublev, che lo ha battuto nei quarti di Montreal la scorsa settimana, e il tedesco Alexander Zverev. Dall'altra parte c'è soprattutto Carlos Alcaraz, che torna in campo dopo la medaglia d'argento alle Olimpiadi.