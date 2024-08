video suggerito

ATP Cincinnati, il tabellone maschile e femminile del Masters 1000 di tennis

Il tabellone del torneo ATP di Cincinnati vede Sinner testa di serie numero uno. Nel Masters 1000 americano torna in campo anche Alcaraz, secondo giocatore del main draw, mentre non c'è il campione in carica Djokovic che perde dunque il secondo posto nel ranking proprio a favore dello spagnolo. Presenti al Cincinnati Open anche la medaglia di bronzo olimpica Musetti e Berrettini, Cobolli, Darderi e Arnaldi. Nel tabellone femminile in campo Paolini ed Errani. Il Cincinnati Open 2024 è in programma dal 12 al 19 agosto 2024 sui campi in cemento del Lindner Familt Tennis Center, negli Stati Uniti

Il tabellone aggiornato del Cincinnati Open: Sinner potrebbe ritrovare Rublev

Occhi puntati su Jannik Sinner nel tabellone del Cincinnati Open consultabile anche sul sito ufficiale del torneo. Il numero uno al mondo esordirà al secondo turno contro uno tra Griekspoor e un qualificato e poi potrebbe trovare sulla sua strada più avanti ancora Rublev, che lo ha battuto a Montreal. Possibile semifinale con Zverev e finale con Alcaraz.

Per quanto riguarda gli altri italiani, intrigante confronto tra Berrettini e Rune, con Matteo dal lato di Alcaraz. Musetti sfiderà Jarry, e potrebbe poi vedersela ai quarti con Medvedev, Darderi con Tabilo e Arnaldi con Etcheverry. Per Cobolli ostacolo Paul. Per quanto riguarda il torneo femminile Paolini se la vedrà con Potapova o Burel, con possibile incrocio con Swiatek. Cocciaretto in campo contro una qualificata.

Il tabellone maschile del torneo di Cincinnati

Il tabellone femminile del torneo di Cincinnati

Il calendario completo del torneo: date e programma

Il torneo di Cincinnati apre i battenti lunedì 12 agosto con l'inizio delle partite del primo turno, per chiudersi poi domenica 18 agosto con la finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul calendario, con le date e il programma del Masters 1000:

lunedì 12 agosto, primo turno: dalle 17:00

martedì 13 agosto: primo e secondo turno: dalle 17:00

mercoledì 14 agosto, secondo turno: dalle 17:00

giovedì 15 agosto, ottavi di finale: dalle 17:00

venerdì 16 agosto, quarti di finale: dalle 19:00

sabato 17 agosto, semifinali: dalle 21:00

domenica 18 agosto, finale: dalle 22:00