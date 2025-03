video suggerito

ATP Miami 2025, il tabellone: gli avversari di Berrettini, Musetti, Cinà e degli altri italiani Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Miami, ecco tutti gli avversari degli italiani. Grande curiosità per il giovane talento Cinà.

A cura di Marco Beltrami

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Miami. Senza il campione in carica Sinner, la testa di serie numero 1 sarà Zverev, seguito poi da Alcaraz. Dalla parte del tedesco ci sono il fresco vincitore di Indian Wells Draper, e Rune, mentre con lo spagnolo Medvedev e Djokovic. Otto i tennisti italiani nel tabellone maschile, con Berrettini e Musetti che partiranno dal secondo turno. Grande curiosità intorno al giovane talento Cinà che aspetta un tennista proveniente dalle qualificazioni. Nel main draw femminile tre azzurre, Paolini, Cocciaretto e Bronzetti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui primi avversari di Berrettini, Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Cinà e Bellucci.

I primi avversari dei tennisti italiani nel tabellone maschile e femminile

Berrettini si trova dalla parte alta del tabellone, la stessa di Zverev, ed esordirà contro uno tra Nishikori o Nishioka. Il tennista romano, potrebbe incrociare agli ottavi Rublev e ai quarti poi Fritz. Musetti dopo il bye del primo turno se la vedrà con Seyboth Wild o Halys. Poi sulla sua strada Auger Aliassime, e Djokovic nei potenziali ottavi, con Medvedev ai quarti. C'è grande curiosità intorno a Federico Cinà, il ragazzo 17enne che ha avuto una wild card e potrà avere una grande chance con un qualificato. Nel tabellone femminile, Paolini inizierà nel secondo turno contro Srmakova o una qualificata con il possibile quarto contro Coco Gauff.

[15] MUSETTI (Ita) – bye (al 2° turno contro Seyboth Wild o Halys)

[29] BERRETTINI (Ita) – bye (al 2° turno contro Nishikori o Nishioka)

ARNALDI (Ita) vs Wu (Chi)

SONEGO (Ita) vs Navone (Arg)

COBOLLI (Ita) vs Jarry (Chi)

DARDERI (Ita) vs Martinez (Spa)

BELLUCCI (Ita) vs qualificato

CINÀ (Ita) vs qualificato

[6] PAOLINI (Ita) bye (al 2° turno contro Sramkova o una qualificata)

COCCIARETTO (Ita) vs Cirstea (Rou)

BRONZETTI (Ita) vs Bouzas Maneiro (Esp)

Il calendario completo del Masters 1000 di Miami

Lunedì 24 marzo – terzo turno femminile, terzo turno maschile (ore 00:30)

Lunedì 24 marzo – ottavi femminili, terzo turno maschile (ore 16)

Martedì 25 marzo – ottavi femminili, terzo turno maschile (ore 00:30)

Martedì 25 marzo – ottavi femminili, ottavi maschili (ore 16)

Martedì 25 marzo – ottavi femminili, ottavi maschili (ore 16) Mercoledì 26 marzo – quarti femminili, ottavi maschili (ore 00:30)

Mercoledì 26 marzo – quarti femminili, quarti maschili (ore 16)

Giovedì 27 marzo – quarti femminili, quarti maschili (ore 00:30)

Giovedì 27 marzo – semifinale femminile, quarti maschili (ore 16)

Venerdì 28 marzo – semifinale femminile, quarti maschili (ore 00:00)

Venerdì 28 marzo – semifinale maschile (ore 18)

Sabato 29 marzo – semifinale maschile (ore 00)

Sabato 29 marzo – finale doppio maschile (ore 17:30)

Sabato 29 marzo – finale femminile (ore 20)

Domenica 30 marzo – finale doppio femminile (ore 18:30)

Domenica 30 marzo – finale maschile (ore 21)