Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom femminile e lo Slalom maschile di Sun Valley: orari e diretta Ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di sci alpino con i due slalom, maschile e femminile, di scena a Sun Valley. Saranno entrambi decisivi per stabilire i vincitori finali di specialità. Diretta sui canali Rai in chiaro.

A cura di Alessio Pediglieri

Giochi praticamente fatti in Coppa del Mondo di sci sia maschile che femminile. Tra le donne, il tripudio per Federica Brignone assolutamente dominante, in una stagione in cui ha vinto la sua seconda Coppa del Mondo e quelle di specialità nella Libera e nel Gigante. Per gli uomini, l'oro in slalom è solo una sfida a due, ristretta tra Odermatt e Kristoffersen. Dirette sui canali Rai per vedere tutte le gare in chiaro e senza costi aggiuntivi.

Ultimo appuntamento, ricchissimo, con la Coppa del Mondo 2025. A Sun Valley va di scena un doppio slalom di chiusura di una stagione ancora una volta straordinaria. Di scena prima le donne, dove i giochi sono oramai fatti per quasi tutte le classifiche, e che rappresenterà comunque un ultimo tributo a tutte le campionesse che si sono date battaglia nel corso dell'anno. Ma anche tra le donne, in slalom, i conti non sono ancora chiusi: per l'oro restano in lizza ben 4 sciatrici. La leader attuale, la croata Zrinka Ljutic, guida con 515 punti, seguita dalla svizzera Camille Rast (474 punti), dall'austriaca

Katharina Liensberger (464 punti) e dalla svizzera Wendy Holdener (419 punti).

Poi gli uomini, dove la coppa di specialità è anche in questo caso in bilico ma ridotta a due sciatori. Marco Odermatt guida la classifica forte dei suoi 1.641 punti ma non sono sufficienti per dormire sonni tranquilli. Alle sue spalle c'è il norvegese Henrik Kristoffersen distante di soli 35 punti. Tenendo conto che il 1° posto vale ben 100 punti, il 2° 80 e il 3° ben 60 (per poi a scalare fino alla 30a posizione che vale 1 punto), è ben evidente che i giochi per l'oro sono tutti ancora apertissimi.

Dove vedere lo slalom femminile e maschile a Sun Valley in diretta TV e in streaming

Agenda ricca a Sun Valley per l'atto finale di Coppa del Mondo con due slalom in programma. Tutte le gare come sempre si possono vedere sia in modalità gratuita e in chiaro, sia dietro abbonamento. Nel primo caso l'appuntamento è sui canali Rai (Tai2 e RaiSportHD) in TV e su RaiPlay per lo streaming. Nel secondo, si dovrà pagare per vedere su Eurosport o su Discovery+ tutte le prove di giornata.

Gli orari degli ultimi due slalom di Coppa del Mondo a Sun Valley

Il programma a Sun Valley prevede due manche per slalom e dunque quattro appuntamenti. Se il maltempo non influirà sulla regolarità delle gare, gli orari (italiani) sono i seguenti:

Slalom donne, prima manche (ore 16)

Slalom uomini, prima manche (ore 17)

Slalom donne, seconda manche (ore 19)

Slalom uomini, seconda manche (ore 20)