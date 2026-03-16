Sinner si riavvicina ad Alcaraz: la corsa al numero 1 ATP si riapre, determinanti i prossimi 4 tornei

Jannik Sinner vincendo a Indian Wells ha rosicchiato 600 punti a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo resta saldamente numero 1 ATP, ma nei prossimi quattro tornei l’italiano potrebbe avvicinarsi e sorpassare il rivale.

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells per la prima volta. Il tennista italiano ha battuto in una bellissima finale Daniil Medvedev, piegato con il punteggio di 7-6 7-6, conquistando così il primo titolo del 2026 e il sesto torneo 1000 della sua carriera. Contestualmente Jannik ha rosicchiato anche ben 600 punti a Carlos Alcaraz, sconfitto in semifinale proprio dal tennista russo. Il divario in classifica tra Sinner e Alcaraz è ancora ampio, ma in questo momento della stagione l'italiano non difende punti e ha la possibilità di rimettersi a tiro e di tornare teoricamente numero 1 ATP prima del Roland Garros.

La classifica ATP di Sinner e Alcaraz

Il divario è ancora molto più ampio e a stretto giro non ci sarà cambio della guardia. Ci sono oltre duemila punti di differenza tra Alcaraz e Sinner. Carlos ne ha 13550, mentre Jannik 11400. Dunque esatti 2150 punti, un'enormità, per ora. Se si guarda alla classifica dell'anno solare, la Race, che conta pochissimi tornei essendo appena nel mese di marzo, si vede sempre Alcaraz davanti, in virtù dei successi agli Australian Open e Doha, con 2900 punti, mille in più rispetto a Sinner, che ne ha conquistati mille solo a Indian Wells.

Quando Sinner può scavalcare Alcaraz nel Ranking ATP

Jannik per i noti motivi non ha giocato lo scorso anno a Miami, ma lo spagnolo perse al primo turno. Quindi entrambi possono solo incamerare punti. Dalla stagione sul rosso invece cambia tutto. Monte Carlo è stata terra di conquista per Alcaraz, che difende 1000 punti ai quali si aggiungono i 330 di Barcellona, torneo che Jannik non giocherà. Poi sarà la volta di Madrid, che entrambi non hanno disputato un anno fa.

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Gli Internazionali d'Italia e poi il Roland Garros

Dopo di che ci saranno gli Internazionali d'Italia che nel 2025 sono stati vinti da Alcaraz in finale su Sinner. Dunque scorporando i punti da qui al Roland Garros, dal Ranking di Alcaraz ne vanno tolti 2340, mentre da quello di Sinner 600. Insomma, una bella differenza. Perché c'è una differenza di 1740 in più per lo spagnolo, che dunque sarebbe superabile in caso di vittorie in serie di Sinner, che anche aggiudicandosi due dei prossimi quattro 1000 potrebbe mettere la freccia prima di Parigi. Ma tutto dipende anche dai risultati dello spagnolo.