Sinner-Shelton oggi a Indian Wells, orario TV e dove vedere la partita di tennis in diretta e streaming Sinner-Shelton è la partita degli ottavi di finale di Indian Wells in programma nella notte tra martedì e mercoledì non prima delle ore 2 italiane. Diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sinner-Shelton è la partita degli ottavi di finale di Indian Wells. Si gioca oggi, nella notte, non prima delle 2 ora italiana con la diretta TV in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Sinner reduce dalla vittoria su Struff e terza di serie numero 3 affronta il 21enne americano, 16° giocatore del ranking ATP, per la terza volta in carriera. Il bilancio dei precedenti è in parità con una vittoria a testa. In palio ci sono i quarti di finale contro uno tra Tsitsipas e Lehecka.

Jannik Sinner si trova nella parte di tabellone di Alcaraz che potrebbe affrontare in semifinale. Niente sfida con Djokovic in finale, visto che Nole è stato sconfitto da Nardi, altro italiano ancora in tabellone.

A che ora gioca Sinner oggi contro Shelton a Indian Wells: orario e programma

La partita tra Sinner e Shelton valida per gli ottavi di Indian Wells è in programma oggi, nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo, non prima delle 2, ora italiana. Il match è il quarto in programma sul campo centrale dopo quelli tra Paolini e Potapova, Alcaraz e Marozsan, e uno del doppio femminile. In caso di prolungamento di una di queste sfide, anche Sinner-Shelton potrebbe iniziare in ritardo.

Dove vedere Sinner-Shelton in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Shelton in TV? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205), con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. La diretta TV non sarà disponibile in chiaro. Il confronto tra Sinner e Shelton si potrà vedere anche in streaming su Sky GO, app per gli abbonati Sky. Diretta disponibile anche su NOW, la piattaforma live on-demand che consente di comprare il singolo biglietto dell'evento.

I precedenti tra Sinner e Shelton, e il prossimo avversario ai quarti di Indian Wells

Sinner e Shelton si sono già affrontati due volte in carriera a livello del circuito ATP, entrambi nel 2023. Il primo incontro risale al Masters di Shanghai, dove ad imporsi fu l’americano al termine di un incontro vibrante, in tre set. La rivincita di Sinner è arrivata a Vienna, con un successo in due set. In palio in Sinner-Shelton i quarti di finale contro uno tra Tsitsipas e Lehecka.