Quando gioca Sinner contro Shelton nel prossimo incontro a Indian Wells 2024: data e orario Jannik Sinner negli ottavi di finale di Indian Wells affronterà Ben Shelton. La sfida con l'americano si disputerà martedì 12 marzo. Non è stato ancora reso noto l'orario, ma Sinner-Shelton si dovrebbe giocare nella notte.

A cura di Alessio Morra

Altro giro, altra partita. Jannik Sinner è pienamente in corsa pure a Indian Wells, dove martedì 12 marzo tornerà in campo per il match degli ottavi di finale del torneo di singolare. L'italiano affronterà Ben Shelton, potrebbe essere un match insidioso. La data è certa, ma non è stato ancora definito l'orario. Ma è assai probabile che Sinner e Shelton si affronteranno nella sessione serale, dunque in notturna per gli appassionati italiani. Il programma sarà ufficializzato nella notte tra lunedì e martedì.

Sinner anche in California sta giocando in modo divino, ha sconfitto Kokkinakis (cedendo appena tre game) e poi Struff, battuto 6-3 6-4. Una prestazione deluxe quella dell'altoatesino che ha vinto le ultime diciassette partite giocate, e tutte le quattordici di questo 2024 magico nel quale va a caccia, per ora, della seconda posizione ATP e del terzo titolo dopo gli Australian Open e Rotterdam.

Sinner-Shelton a Indian Wells 2024, quando si gioca

Jannik e Ben, due dei ragazzi terribili della nuova era del tennis, scenderanno in campo negli ottavi di finale del torneo di Indian Wells martedì 12 marzo. Sarà senz'altro l'incontro più atteso della giornata a livello maschile. L'orario non è stato ufficializzato. Ma ci sono tanti indizi che fanno pensare a una sfida serale, che per chi è in Europa vuol dire notturna. Probabile che quello tra Sinner e Shelton sia il match serale, che in genere non inizia prima delle 3 di notte.

Dove vedere Sinner-Shelton in diretta TV e streaming

I diritti TV dei 1000 sono di Sky, che sta trasmettendo integralmente il torneo di Indian Wells, sia maschile che femminile. Sinner-Shelton andrà in onda sia su Sky Sport Uno (canale 201) e che su Sky Sport Tennis (canale 203). Streaming visibile per abbonati con Sky Go e NOW.

Sinner-Shelton, i precedenti

Solo due tennisti nelle ultime 36 partite sono riusciti a battere Sinner. Uno è Djokovic (che però in questo lasso è stato sconfitto tre volte da Jannik), l'altro è Shelton che sfruttò il suo servizio e uno Jannik falloso negli ottavi del 1000 di Shanghai. L'americano vinse 7-6 al terzo, Sinner era reduce dall'esaltante e faticoso successo di Pechino. La rivincita è giunta poco dopo, quando a Vienna Sinner si impose 7-6 7-5. Il bilancio quindi è di 1-1.