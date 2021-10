Sinner-Opelka oggi in TV in chiaro all’Atp Vienna: orario e diretta streaming Jannik Sinner affronterà Reilly Opelka negli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Vienna. Il match tra il tennista italiano, 7a testa di serie e l’americano che non si sono mai affrontati in carriera si giocherà oggi mercoledì 27 ottobre alle ore 14. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming dell’evento.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sfiderà Reilly Opelka ai sedicesimi del torneo Atp 500 Vienna. Il tennista italiano numero 11 del ranking, 7a testa di serie del tabellone è reduce dalla vittoria ad Anversa e a caccia di punti fondamentali per la corsa alle ATP Finals, dove potrebbe affiancare Matteo Berrettini. Il classe 2001 per la prima volta in carriera incontrerà l'americano 27° giocatore del ranking. In palio ci sono gli ottavi del torneo Erste Bank Open che si sta disputando sui campi in cemento indoor della Wiener Stadthalle di Vienna, contro Novak che ha battuto l’altro italiano Mager. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV in chiaro e streaming di Sinner-Opelka.

Atp Vienna, dove vedere Sinner – Opelka in TV e streaming

Il match tra Sinner e Opelka sarà trasmesso in TV in chiaro su Supertennis. La sfida dei sedicesimi di finale dell'Atp 500 di Vienna sarà dunque visibile senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti sul canale 64 del digitale terrestre. Sinner-Opelka si potrà vedere in televisione anche su Sky, con gli abbonati che potranno seguire la diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). Anche Supertennis è visibile sulla piattaforma satellitare sul canale 212. Per quanto riguarda invece la diretta streaming, possibile vedere in chiaro la sfida su smartphone, tablet e computer sul sito di Supertennis. Gli abbonati Sky potranno seguire il match tra Sinner e Opelka grazie all'app Sky GO.

Sinner all'Atp 500 Vienna oggi, orario e programma della partita contro Opelka

Jannik Sinner e Reilly Opelka scenderanno in campo oggi mercoledì 27 ottobre. Il match si disputerà sul campo centrale indoor della Wiener Stadthalle di Vienna alle ore 14. Sinner-Opelka sarà il primo incontro di giornata e per questo ha un orario certo senza il rischio di possibili slittamenti.

Sinner verso le ATP Finals, la situazione e la classifica della Race

Sinner ha un ulteriore stimolo per cercare di arrivare fino in fondo nel torneo Atp 500 di Vienna, quello di conquistare più punti possibile in chiave ATP Finals, ovvero il torneo più prestigioso, dopo gli Slam, a cui partecipano i migliori otto tennisti della classifica. Per ora certi della partecipazione dell'appuntamento in programma a Torino dal 14 al 21 novembre ci sono Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev e Matteo Berrettini (quest'ultimo ha appreso con entusiasmo la notizia dopo la vittoria su Popyrin a Vienna). Jannik Sinner si gioca uno dei due posti a disposizione con Ruud, Norrie e Hurkacz. La sconfitta di quest'ultimo contro Murray ha agevolato il compito dell'azzurro che potrebbe già a Vienna guadagnare più punti possibile, anche alla luce dei prossimi tornei da qui alle Finals.