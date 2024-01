Sinner-Medvedev in finale agli Australian Open, dove vederla in chiaro e in streaming: orario TV e canale Sinner-Medvedev è la finale degli Australian Open di tennis 2024. La sfida tra l’azzurro e il russo si disputerà domenica 28 gennaio alle 9:30 ora italiana. Tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV in chiaro e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. La finale degli Australian Open di tennis è alle porte. Il match tra l'azzurro e il russo si giocherà domenica 28 gennaio, alle 9:30 ora italiana, nel palcoscenico della Rod Laver Arena di Melbourne. Sinner e Medvedev si ritroveranno nuovamente di fronte, ancora con un titolo in palio. Stavolta, però, c'è in gioco uno Slam: gli Australian Open. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport, disponibile nel pacchetto Sky e in streaming su Discovery+, NOW e DAZN. Possibile, inoltre, la diretta TV in chiaro sul NOVE.

Sinner sarà il primo italiano di sempre in una finale in Australia e cerca il suo primo major della carriera. Per Medvedev è invece la sesta finale con la speranza di ribaltare la sua tradizione negativa in Australia dove ha già perso in carriera nel 2021 contro Djokovic e nel 2022 contro Nadal. L'azzurro, numero 4 del mondo, e il russo, testa di serie numero 3, arrivano a questa sfida dopo due percorsi e due semifinali decisamente differenti. L'azzurro ha conquistato cinque vittorie senza concedere set prima della clamorosa impresa contro il n. 1 al mondo, Novak Djokovic. Per Medvedev invece la finale è arrivata dopo una sfida eterna contro Zverev vinta 3-2 in rimonta dal russo che era andato sotto di 2 set.

Sinner e Medvedev dopo l'ultima finale a Vienna nel 2023

A che ora gioca Sinner contro Medvedev in finale agli Australian Open: l'orario

La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, finalisti degli Australian Open 2024, si disputerà domenica 28 gennaio, alle ore 9:30 in Italia, ovvero le 19:30 australiane, alla Rod Laver Arena di Melbourne. Sarà l'ultimo atto del torneo in cui si assegnerà il titolo.

Dove vedere la finale Sinner-Medvedev in diretta TV in chiaro e in streaming

La finale Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport che detiene i diritti del torneo. Gli abbonati a Sky potranno seguire il match su uno dei due canali dedicati a Eurosport: 210 o 211. Anche gli abbonati DAZN potranno accedere all'applicazione guardando il match collegandosi semplicemente alla finestra dedicata all'evento. Inoltre potrebbe esserci anche la possibilità di una diretta in chiaro last minute su NOVE, ovvero il canale di Discovery che detiene i diritti TV degli Australian Open. Al momento questa possibilità però non è stata ancora confermata ufficialmente. La finale Sinner-Medvedev sarà poi disponibile anche in streaming sulle piattaforme di Sky GO, NOW, DAZN, Eurosport, e Discovery+, riservati ai rispettivi abbonati anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Il bilancio nei precedenti tra Sinner e Medvedev è 6-3 per il russo nei 9 match complessivi giocati, ma l'azzurro ha vinto le ultime tre sfide e arriva a questa finale dopo l'incredibile successo su Djokovic. L'altoatesino ha trionfato contro Medvedev nella finale di Pechino e in quella di Vienna prima di servire il tris alle semifinali delle Atp Finals sempre nel 2023. Nello stesso anno il russo ha vinto contro Sinner in finale a Rotterdam e nel Masters 1000 di Miami.