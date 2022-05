Sinner-Krajinovic oggi agli Internazionali di Roma di tennis: orario e dove vederla in diretta TV Jannik Sinner affronta Filip Krajinovic negli ottavi di finale del torneo 1000 di Roma. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Canale 20 e in streaming su Mediaset Inifnity. Sinner-Krajinovic inizierà verso le ore 15. Chi vince sfiderà Tsitsipas o Khachanov ai quarti.

Jannik Sinner è l'ultimo giocatore italiano ancora in corsa agli Internazionali d'Italia. Il tennista altoatesino oggi nel suo match degli ottavi di finale affronterà da favorito il serbo Krajinovic, giocatore non di alto livello ma comunque insidioso: in palio la qualificazione ai quarti dell'Atp di Roma. La partita è in programma non prima delle 14:20 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro da Mediaset su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity. Per gli abbonati, disponibile anche la diretta TV su Sky. Krajinovic ha sconfitto Rublev, numero 6 del seeding nei sedicesimi. Sinner ha ottenuto due successi convincenti in questo torneo, ha battuto prima Martinez e poi nel derby Fognini.

In caso di vittoria, Sinner affronterà ai quarti uno tra Tsitsipas o Khachanov. Ecco tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in diretta TV e streaming.

A che ora gioca Sinner oggi all'ATP Roma contro Krajinovic, il programma

Ricchissimo il programma odierno degli Internazionali d'Italia. Generalmente il venerdì è la giornata più interessante del torneo di Roma. Perché si disputano tutti gli ottavi di finale del torneo maschile e di quello femminile. Sul centrale si inizia alle ore 11 con Zverev – de Minaur. Una sfida intrigante che ha come favorito il tedesco, testa di serie numero 2 e già vincitore di questo torneo. Poi non prima delle 13 scenderà in campo la numero 1 WTA la polacca Iga Swiatek che se la vedrà con Viktoria Azarenka e al termine di quell'incontro ci sarà Sinner-Krajinovic. Quindi è presumibile che Jannik non scenda in campo prima delle 15.

Internazionali d'Italia a Roma, dove vedere Sinner-Krajinovic oggi in diretta TV e streaming

L'incontro tra Sinner e Krajinovic sarà trasmesso in diretta TV da Sky, che lo manderà in onda su Sky Sport (canale 201). E lo si potrà seguire anche in diretta streaming sull'app Sky Go, riservata solo agli abbonati Sky. Ma Sinner-Krajinovic sarà in diretta streaming anche su Now. Il match di Sinner sarà trasmesso anche in diretta TV in chiaro dal canale 20 di Mediaset.

I precedenti tra Krajinovic e Sinner

C'è un solo precedente tra Sinner e Krajinovic. Jannik si impose nelle semifinale del torneo di Sofia lo scorso autunno, quando vinse 6-3 7-5. Krajinovic è un giocatore di buon livello, che si adatta su ogni superficie ma che non sta vivendo un'annata splendida. Ha un bilancio di 9 vittorie e 9 sconfitte. Mentre Sinner ha ottenuto 21 vittorie e 5 sconfitte.

Il tabellone di Sinner agli Internazionali di tennis: l'avversario nella prossima partita

Jannik Sinner, che ha battuto in un bel derby Fognini mercoledì sera, è collocato nella parte bassa del tabellone. Oggi affronterà Krajinovic e in caso di vittorie troverà il vincente del match tra il greco Tsitsipas, testa di serie numero 4 e vincitore a Montecarlo un mese fa, e il russo Karen Khachanov. Nell'eventuale semifinale potrebbe affrontare Zverev che ha invece un tabellone davvero molto favorevole.