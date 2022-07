Sinner-Isner oggi a Wimbledon: orario tv e dove vedere la partita in diretta e streaming Sinner sfida Isner nel terzo turno di Wimbledon. In palio gli ottavi di finale contro uno tra Alcaraz e Otte. Terzo confronto in campo tra i due con il bilancio in parità. Ecco le info sulla diretta TV e sull’orario della partita.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner affronta John Isner nei sedicesimi di finale di Wimbledon 2022. Il tennista italiano testa di serie numero 10 dopo le vittorie contro Wawrinka e Ymer, dovrà vedersela contro un avversario ostico sull'erba come l'americano 24° giocatore ATP, 20° del tabellone che è reduce dal successo sull'ex campione Murray. Si tratta del terzo confronto tra Sinner e Isner, con il bilancio dei precedenti in parità. In palio ci sono gli ottavi di finale dei Championship contro uno tra Alcaraz e Otte. Jannik non è l'unico italiano ancora in gioco a Wimbledon, con Sonego che ieri ha conquistato il terzo turno superando Gaston. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'orario d'inizio della partita e dove vederla in TV e streaming.

Dove vedere Sinner-Isner oggi a Wimbledon in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Isner in diretta TV? Il match valido per il terzo turno di Wimbledon sarà trasmesso in esclusiva su Sky. Diretta su uno dei canali dedicati dall'emittente satellitare, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, e i canali dal 254 al 259. Nessuna diretta in chiaro, anche se la sfida potrebbe essere visibile in differita sul canale Supertennis (64 del digitale terrestre) alle 21. In streaming Sinner-Isner si potrà vedere su Sky Go, applicazione riservata agli abbonati Sky, e su Now TV, la piattaforma live on demand.

A che ora gioca Sinner oggi: orario e programma della partita contro Isner

La sfida tra Sinner e Isner è in programma oggi venerdì 1 luglio sul campo numero 2 di Wimbledon. Il match tra il tennista italiano e quello americano inizierà non prima delle 17, considerando anche quello che accadrà nelle sfide precedenti. Se queste dovessero prolungarsi più del dovuto, allora l'orario d'inizio di Sinner-Isner slitterà ulteriormente.

Chi è John Isner, l'avversario di Sinner ai sedicesimi di Wimbledon

John Isner, avversario di Jannik Sinner nei 32esimi di finale di Wimbledon 2022, è uno dei tennisti più esperti del circuito. Il classe 1985 più a suo agio sulle superfici veloci e in particolare sull’erba dove può sfruttare il suo servizio poderoso, è sempre un avversario temibile. In carriera ha vinto 16 tornei, raggiungendo la semifinale a Wimbledon 2018. È passato alla storia per aver disputato contro Nicolas Mahut il match più lungo della storia, durato 11 ore e 5 minuti.

I precedenti tra Sinner e Isner

Sinner e Isner si sono affrontati sul campo in due occasioni in carriera, entrambe nel 2021. La prima risale al Masters 1000 di Cincinnati, con l’americano che s’impose in tre set con il punteggio di 5-7, 7-6, 6-4. Jannik si è preso la rivincita in Coppa Davis, sul cemento coperto con un perentorio 6-2, 6-0. In mezzo una vittoria per ritiro, con Jannik Sinner che approfittò a Indian Wells del forfait del gigante Usa.