Sinner avanza a Wimbledon, battuto Wawrinka al primo turno: prima vittoria sull’erba Jannik Sinner ha battuto in quattro set l’esperto svizzero Wawrinka nel primo turno del torneo di Wimbledon 2022: per l’azzurro si tratta del primo successo in carriera sull’erba.

A cura di Michele Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Buon esordio per Jannik Sinner nel torneo di Wimbledon 2022. L'azzurro, testa di serie numero 10, nel primo turno ha infatti battuto in quattro set (7-5/4-6/6-3/6-2) l'esperto svizzero Stan Wawrinka in un match durato poco meno di tre ore centrando il suo primo successo da professionista sull'erba.

Dopo aver conquistato un combattutissimo primo set, l'altoatesino ha dovuto fare i conti con il ritorno dell'elvetico e del suo servizio perdendo così il secondo parziale in cui comunque ha sciupato diverse palle break (quattro sul 2-0 in suo favore). Complice il calo dell'avversario e un livello di gioco in costante progressione l'italiano riesce poi a centrare il terzo e il quarto set conquistando così la sua prima vittoria nello Slam londinese. Bisognerà attendere domani per conoscere l'avversario che il tennista azzurro dovrà affrontare nel secondo turno dei Championship dato che il match tra il tedesco Altmaier e lo svedese Ymer è stato sospeso all'inizio del terzo set con lo scandinavo avanti di due set a zero.

Ko invece al primo turno per Fabio Fognini sconfitto 3-1 in rimonta (5-7/7-5/6-3/6-4) dall'olandese Griekspoor in poco più di due ore di gioco e per il qualificato Andrea Vavassori, al debutto assoluto nel tabellone principale di Wimbledon, battuto con un triplo 6-4 dallo statunitense Tiafoe. Per quanto riguarda le azzurre impegnate nel torneo femminile Lucia Bronzetti è stata eliminata dall'americana Li con un secco 2-0 (6-1/6-4) mentre Elisabetta Cocciaretto vince agevolmente il derby italiano con Martina Trevisan (2-0: 6-2/6-0) e accede al secondo turno dove affronterà l'esperta tennista rumena Irina Begu.