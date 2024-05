video suggerito

Sinner-Gasquet oggi al Roland Garros 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Sinner-Gasquet è la partita del secondo turno del Roland Garros in programma oggi mercoledì 29 maggio alle ore 20:15. Diretta TV e streaming su Eurosport, Sky e DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sinner-Gasquet è la partita del secondo turno del Roland Garros in programma oggi mercoledì 29 maggio alle ore 20:15 per il programma serale, con diretta TV e streaming su Eurosport, Sky e DAZN. Dopo la vittoria contro Eubanks, Jannik che è uscito allo scoperto confermando la storia d'amore con Kalinskaya, gioca il suo secondo match dell'Open di Francia, con in palio il terzo turno tra Kotov e Wawrinka senza perdere d'occhio il testa a testa con Djokovic per il primo posto del ranking. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

A che ora gioca Sinner contro Gasquet oggi al Roland Garros 2024

Sinner giocherà contro Gasquet al Roland Garros oggi mercoledì 29 maggio alle ore 20:15 sul campo centrale Philippe Chatrier. La partita dunque è il piattoforte della giornata, e per questo è stata inserita nel programma serale.

Dove vedere Sinner-Gasquet oggi al Roland Garros in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Gasquet in TV? La diretta della partita sarà visibile su Eurosport, che è sia su Sky (canali 210, 211) che DAZN. Nessuna trasmissione in chiaro dunque per il match. Streaming dell'incontro tra Sinner e Gasquet disponibile su Eurosport Play, DAZN, Sky GO (app riservata agli abbonati Sky) e Discovery+, per tutti coloro i quali sono in possesso di un abbonamento.

Sinner-Gasquet, i precedenti in carriera

Non è la prima volta che Sinner e Gasquet si affrontano in carriera. Il tennista italiano e quello francese si sono affrontati già due volte, e in entrambi i casa a vincere è stato Jannik. Entrambi i match nel 2023, con l'azzurro che si è imposto prima a Indian Wells e poi ad Halle. Ora il primo confronto sulla terra rossa.

Il tabellone di Sinner al Roland Garros, chi sarà il prossimo avversario

Jannik Sinner si trova nella parte bassa del tabellone in virtù del suo status di numero due al mondo. In caso di vittoria contro Gasquet nel terzo turno del Roland Garros affronterà uno tra Kotov e Wawrinka. Con il primo ha vinto poche settimane fa in quel di Madrid, mentre con il vincitore del Roland Garros 2015 è in vantaggio 4-2 nei precedenti.