Sinner vince facile all’esordio al Roland Garros, dominato Eubanks: buone indicazioni dall’anca Jannik Sinner ha battuto tre set a zero Eubanks nel primo turno del Roland Garros. Buone indicazioni per Jannik che non ha accusato apparentemente problemi all’anca, muovendosi bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Tutto come da pronostico per Jannik Sinner all'esordio al Roland Garros. Il tennista italiano numero 2 del tabellone ha battuto in tre set lo statunitense Eubanks, non proprio uno specialista della terra rossa. Vittoria relativamente in scioltezza dell'azzurro che si è qualificato per il secondo turno dove affronterà per la terza volta in carriera uno dei giocatori di casa, ovvero Richard Gasquet.

Sinner batte Eubanks tre set a zero senza strafare

Segnali positivi dunque per Jannik Sinner al ritorno in campo dopo un mese. L'ultima partita giocata risaliva al 30 aprile a Madrid contro Khachanov per l'azzurro, condizionato poi dall'infortunio all'anca. Un problema che sembra ormai risolto, con il numero due del mondo apparso in buona forma contro il giocatore americano. Un match di "normale amministrazione" per Sinner impreziosito da alcuni punti eccezionali.

Come ha giocato Sinner dopo l'infortunio all'anca

Si è mosso bene Sinner, scivolando perfettamente sulla terra rossa parigina, non risentendo anche dei ritmi tutt'altro che elevati. Di certo un match anomalo per la superficie contro Eubanks, con scambi non troppo lunghi. L'unico momento di preoccupazione è arrivato nel terzo set, quando dopo un generoso tentativo di recupero Sinner si è toccato un po' la coscia: niente di serio comunque per il vincitore degli Australian Open tornato poi a martellare regolarmente, eccezion fatta per la fase finale della partita in cui forse ha accusato un po' di fastidio.

Il suo obiettivo è stato quello di restare in campo il meno possibile, anche per poi magari potersi concentrare meglio sugli allenamenti e sul recupero in vista del prossimo match contro Gasquet in programma mercoledì o giovedì. Si giocherà in un'atmosfera particolare.

Il prossimo avversario di Sinner al Roland Garros sarà Gasquet

Due i precedenti contro Gasquet, entrambi vinti da Sinner nella scorsa stagione. Jannik si è imposto prima sul cemento di Indian Wells in due set, e poi sull’erba di Halle, in tre. Anche in questa occasione dunque partirà con i favori del pronostico contro la grande gloria di casa che al primo turno ha superato Coric.

Le parole di Sinner dopo la vittoria su Eubanks

Queste le parole di Sinner dopo la vittoria su Eubanks, a conferma delle sensazioni positive: "Sono contento di essere tornato in campo innanzitutto. È un torneo speciale per me, il mio primo quarto di finale Slam è stato qui, ho grandi ricordi. Cerco di costruire qualcosa giorno per giorno e sono felice per la performance di oggi e vediamo cosa succederà".

"Abbiamo lavorato tanto con il team e sono contento perché l’anca sta bene. Senza una squadra dietro non si possono fare queste cose. Non non sono al cento per cento della forma, ma stiamo cercando di recuperarla ogni giorno. Qui è speciale per me e grazie per l’aiuto e il supporto. Tra l’altro c’era anche per la prima volta il campo chiuso e ho giocato qui per la prima volta, sono contento."

"Risultati incredibili in questi mesi, il nostro obiettivo è migliorare su alcune cose. La mia squadra mi spinge ogni giorno a tentare di migliorare e di essere felice in campo che è la cosa più importante. Sono felice di giocare a tennis, e di essere qui".