Sinner-Gasquet al Roland Garros, la diretta live della partita di tennis

Dopo la vittoria all'esordio contro Eubanks, Sinner oggi affronta Gasquet per il secondo turno del Roland Garros: la sfida tra il numero 2 e il francese numero 124 del ranking è in programma sul campo centrale non prima delle 20:15. In caso di vittoria, nel terzo turno dello slam parigino Sinner affronterà uno tra Pavel Kotov e Stan Wawrinka. Diretta TV e streaming su Eurosport, Sky e DAZN, non è prevista la diretta in chiaro su SuperTennis.

Sinner giocherà contro Gasquet al Roland Garros oggi alle ore 20:15 sul campo centrale Philippe Chatrier. La partita dunque è il piatto forte della giornata, e per questo è stata inserita nel programma serale.

La diretta della partita Sinner-Gasquet sarà visibile su Eurosport, che è sia su Sky (canali 210, 211) che DAZN. Nessuna trasmissione in chiaro dunque per il match. Streaming dell'incontro tra Sinner e Gasquet disponibile su Eurosport Play, DAZN, Sky GO (app riservata agli abbonati Sky) e Discovery+, per tutti coloro i quali sono in possesso di un abbonamento.