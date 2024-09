video suggerito

Sinner-Fritz oggi in finale agli US Open, a che ora si gioca e dove vederla stasera in TV e streaming Sinner-Fritz è la finale degli US Open 2024 ed è in programma oggi domenica 8 settembre e inizierà alle ore 20. Il numero 1 della classifica ATP prova a vincere il secondo Slam della carriera. Diretta TV su Supertennis in chiaro e su Sky. Streaming con Sky Go, NOW e SuperTennix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner e Taylor Fritz stasera si affrontano nella finale degli US Open, l'ultima prova del Grande Slam del tennis del 2024. Sinner-Fritz è in programma oggi domenica 8 settembre alle ore 20 sul campo centrale, l'Arthur Ashe, di Flushing Meadows. Il numero 1 al mondo, dopo aver vinto gli Australian Open lo scorso gennaio, cerca il bis a livello Slam a New York. La finale si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis, oltre che su Sky. Streaming possibile sul sito di Supertennis, su SuperTenniX, Sky Go e NOW (in questi ultimi due casi per abbonati).

Sinner è ampiamente favorito, ma Fritz non è un giocatore da prendere sottogamba, sta giocando il torneo della vita, è il primo americano in finale in uno Slam dal 2009 e il primo agli US Open dal 2006. I precedenti sono in parità. Jannik ha perso due set in tutto il torneo ed è reduce dai successi con Medvedev e Draper.

Quando gioca Sinner stasera contro Fritz: orario della finale degli US Open

La finale dello Slam americano ha cambiato orario rispetto al solito, si gioca prima rispetto al passato. Sinner e Fritz scenderanno in campo alle 20 ora italiana (le 14 di New York). La finale non avrà alcuno slittamento d'orario, perché questa è la partita conclusiva degli US Open

Dove vedere Sinner-Fritz in chiaro in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Fritz in TV? La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Supertennis, (canale 64 del digitale terrestre) che detiene i diritti televisivi del torneo in coabitazione con Sky, che manderà in onda la finale degli US Open sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming gratuito sul sito di Supertennis, ma anche sull'app SuperTennix, oltre che per abbonati di Sky con Sky Go e su NOW.

I precedenti tra Sinner e Fritz

Due i precedenti tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. Il bilancio è in parità. Entrambe le sfide sono state disputate sul cemento, tutte e due a Indian Wells. La prima la vinse l'americano nell'autunno del 2021, mentre nel marzo del 2023 nei quarti Sinner si impose in tre set.

Il prossimo torneo di Sinner

Dopo il tour de force delle ultime settimane, Jannik tirerà il fiato. In ogni caso resterà saldamente numero 1 della classifica mondiale. Non giocherà la Coppa Davis e dovrebbe rientrare a inizio ottobre nell'ATP 500 di Pechino.