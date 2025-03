video suggerito

Berrettini-Fritz oggi ai quarti dell'ATP Miami, orario e dove vederla in TV e streaming Matteo Berrettini contro Taylor Fritz per un posto nei quarti di finale del Miami Open. L'incontro si potrà seguire su Sky ed è in programma per l'1 della notte tra giovedì e venerdì.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini torna in campo oggi nel torneo 1000 di Miami. Il tennista italiano dopo lo splendido successo su Alex de Minaur sfiderà l'americano Taylor Fritz, numero 4 della classifica ATP. Una sfida tecnicamente aperta, considerando il torneo di Berrettini, che però è in netto svantaggio con l'americano nei confronti diretti. Chi vince in semifinale venerdì troverà uno tra Fils e Mensik. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky. Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

A che ora gioca Berrettini oggi con Fritz al Miami Open: orario e programma

Matteo Berrettini affronterà nei quarti di finale di Miami Taylor Fritz. Sarà di sicuro un incontro spettacolare, tra due tennisti che sono sempre votati all'attacco. Berrettini e Fritz giocheranno quando in Italia sarà notte. La partita infatti è in programma all'1 ora italiana (le 19 locali). Prima si terranno l'altro quarto maschile Fils-Mensik, poi la semifinale femminile Sabalenka-Paolini e ancora l'altro quarto maschile Korda-Djokovic.

Berrettini-Fritz, dove vederla in diretta TV e streaming

La sfida dei quarti di finale tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz si potrà seguire solo su Sky, e dunque sarà appannaggio solo degli abbonati della pay-tv. Streaming, sempre solo per abbonati, con Sky Go e NOW. Non è prevista in alcun modo la diretta in chiaro. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

I precedenti tra Berrettini e Fritz

Si sono sfidati quattro volte il tennista romano e quello americano. Il bilancio degli head to head, finora, è a senso unico: 4-0 per Fritz! Il tennista figlio d'arte, la madre è stata nella top ten della classifica WTA, si è imposto nel 2019 nelle Finals di Davis. Successivamente nel 2021 a Indian Wells e nella United Cup nel gennaio 2023. Infine Fritz si è imposto tre set a zero agli ultimi US Open. Berrettini in quattro partite ha vinto un solo set.