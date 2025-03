video suggerito

Djokovic travolge Musetti a Miami, ma litiga con l’arbitro: “Non riesci a capire” Novak Djokovic batte 6-2 6-2 Lorenzo Musetti a Miami e passa ai quarti. Così come Matteo Berrettini, che ha eliminato de Minaur. In semifinale nel torneo femminile Jasmine Paolini. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novak Djokovic sembra tornato improvvisamente quello dei bei tempi a Miami. L'ex numero 1 ATP ha spazzato via Lorenzo Musetti e si è qualificato per i quarti di finale del torneo 1000, sfiderà Korda mercoledì. Matteo Berrettini in modo epico batte de Minaur e torna nei quarti di un torneo 1000. Ha vinto invece Jasmine Paolini, che si è issata fino alle semifinali, dove troverà Sabalenka o Zheng.

Djokovic spazza via Musetti a Miami

L'avvio di Lorenzo era stato promettente, break in apertura e 2-0, con un paio di colpi d'annata. Poi, però, l'orizzonte è totalmente cambiato, Djokovic lo riaggancia poi litiga con l'arbitro, trova uno sprint ulteriore e picchia come avesse dieci anni in meno, un altro break e poi un altro, è 6-2. Un altro break in avvio di secondo set, i giochi di fila sono addirittura nove, potevano essere dieci ma Musetti con coraggio annulla due palle break. Da quel momento c'è partita. Perché l'azzurro gioca bene, regala perla, ma Djokovic è centratissimo e picchia con precisione chirurgica.

La lite tra Djokovic e Fergus Murphy

Nel quinto gioco Djokovic si becca un warning per aver fatto trascorrere più di venti secondi tra un punto e l'altro. Il serbo si arrabbia, vorrebbe protestare con il giudice di sedia, ma lascia perdere. Continua a giocare, vince il game, si mette avanti e quando si siede sulla sua panchina con Fergus Murphy che a suo dire avrebbe dovuto avere una maggiore tolleranza considerato un punto lungo e impegnativo. Le parole che usa l'ex numero 1 ATP sono severe: "Questo è il quinto game e mi dai subito un warning alla prima occasione? Non sai capire i momenti. Dopo uno scambio lungo tu mi punisci. Non capisci il momento, non hai mai capito il momento. Non è il primo match della tua vita stasera".

Berrettini favoloso: batte de Minaur ed è ai quarti

Matteo Berrettini e Alex de Minaur hanno dato vita a una partita splendida, un secondo set epico, ricco di emozioni, nel quale entrambi hanno avuto valanghe di occasioni. Berrettini si impone con il punteggio di 6-4 7-6 e vola ai quarti di Miami, dove sfiderà uno tra Fritz e Walton.

Paolini in semifinale al Miami Open

La tennista italiana si è qualificata per le semifinale del torneo di Miami. L'azzurra ha vinto agevolmente contro la polacca Magda Linette, piegata con il punteggio di 6-4 6-2. Raggiunge un bel traguardo Paolini che ottiene così il miglior risultato del 2025, giovedì tornerà in campo e lo farà contro la vincente di Sabalenka-Zheng.