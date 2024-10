video suggerito

Sinner-Etcheverry oggi all'ATP Shanghai, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Jannik Sinner sfida oggi Tomas Etcheverry nel match di terzo turno del torneo 1000 di Shanghai. Sinner e Etcheverry scenderanno in campo dopo Arnaldi-Medvedev, non prima delle 8:30. Diretta TV solo su Sky.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner non si ferma mai. Dopo aver sconfitto Taro Daniel nel match d'esordio del torneo 1000 di Shanghai è impegnato oggi nella sfida di terzo turno contro l'argentino Tomas Etcheverry. L'incontro si gioca oggi domenica 6 ottobre e non inizierà prima delle ore 8:30. Sinner-Etcheverry si potrà seguire in diretta TV su Sky, che detiene l'esclusiva assoluta. Non è possibile vedere il match in chiaro. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. L'argentino è numero 37 ATP. Sinner numero 1 ha vinto l'unico precedente. Dal suo lato di tabellone di sono Alcaraz e Medvedev. In campo in giornata anche Musetti, Berrettini, Cobolli e Arnaldi.

A che ora gioca Sinner oggi contro Etcheverry: orario e programma

Jannik Sinner affronta Tomas Martin Etcheverry questa mattina. L'incontro è il secondo in programma sul campo centrale di Shanghai, dove alle 6:30 ora italiana (le 12:30 locali) apriranno Daniil Medvedev e Matteo Arnaldi, che cerca un'altra grande impresa. Al termine di Medvedev-Arnaldi toccherà al numero 1 ATP Sinner e a Etcheverry, non si inizia prima delle ore 8:30. Ma l'orario potrebbe anche slittare.

Dove vedere Sinner-Etcheverry in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Etcheverry TV? Il match di terzo turno tra il numero 1 ATP e il numero 37 al mondo sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Sinner-Etcheverry non si potrà seguire in ogni caso in chiaro. Diretta Streaming si, ma solo per abbonati con Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e Etcheverry

Jannik Sinner e Tomas Etcheverry si sono già sfidati, oltre un anno e mezzo fa. Il match si tenne agli Australian Open, vinse naturalmente Sinner con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. Dunque, 1-0 Sinner negli head to head con il tennista argentino, che è reduce dal successo in 3 ore e 45 minuti con l'olandese van de Zandschulp.

Il tabellone di Sinner nel Masters 1000 di Shanghai

Se vincerà anche contro Etcheverry, Jannik Sinner si qualificherà per gli ottavi di finale e sfiderà con ogni probabilità Ben Shelton. Sarebbe una grande rivincita. Perché l'altoatesino perse con Shelton proprio a Shanghai un anno fa. Andando in là Jannik troverebbe secondo tabellone nei quarti Medvedev e in semifinale Alcaraz.