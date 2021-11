Sinner è fuori dalle ATP Finals: Hurkacz va in semifinale a Bercy e gli soffia il posto Hurkacz batte l’australiano Duckworth in tre set nei quarti del 1000 di Parigi Bercy e ottiene così anche la qualificazione alle ATP Finals. Il tennista polacco soffia definitivamente l’ultimo posto disponibile a Jannik Sinner, che ora proverà a mantenere almeno la nona posizione, quella che assegna il ruolo di riserva alle Finals di Torino.

A cura di Alessio Morra

Hubert Hurkacz batte in tre set l'australiano James Duckworth si qualifica per le semifinali di Parigi Bercy e soprattutto ottiene il pass per le ATP Finals, soffiandolo definitivamente a Jannik Sinner, che la prossima settimana a Stoccolma cercherà di difendere la 9a posizione dagli attacchi di Cameron Norrie. Hurkacz si aggiunge così a Ruud, che si era qualificato ieri per Torino, e soprattutto a Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev e Matteo Berrettini.

Hurkacz batte Duckworth a Bercy

Due giocatori in campo a Bercy per il match che apre il programma della giornata dedicata ai quarti di finale, ma sul campo virtualmente di tennisti ce ne sono tre. Perché c'era anche uno spettatore illustre, il cosiddetto convitato di pietra, che era Jannik Sinner, pronto a tifare per l'australiano James Duckworth, giocatore di medio livello che a 29 anni sta vivendo l'annata migliore della sua carriera. Duckworth era per Hurkacz la miglior opzione possibile a livello di quarti di finale. Il polacco, che è uscito da una buca pericolosa contro Koepfer negli ottavi, è partito forte, break quasi subito, altro break e 6-2 in una mezz'oretta. Il secondo set è più complicato. Perché l'australiano vuole onorare il primo quarto 1000 della carriera e perché un po' il braccio trema al campione di Miami, che non è nemmeno al top della forma in questo finale di stagione. Ma ciò che conta è il carattere e Hurkacz ce l'ha. Così quando Duckworth fa il break al sesto gioco, Hubert se lo riprende. Il secondo set si chiude in volata. L'australiano a sorpresa si impone, Duckworth parte fortissimo e si invola subito sul 4-0 e chiude 7 punti a 4. Il terzo set si gioca punto a punto, Duckworth resiste, ma crolla sul più bello. Break nel dodicesimo gioco, 7-5, vince Hurkacz che va al Masters.

Sinner ora punta a mantenere il numero 9 della Race

Il giocatore polacco dunque è alle Finals. Sfuma l'opportunità per l'Italia di portare due giocatori a Torino. Gli otto eletti sono: Djokovic, Medvedev, Zverev (tutti e tre ancora in corsa a Bercy), Tsitsipas, Rublev, Berrettini, Ruud e Hurkacz. Sinner è numero 9, ha un margine di 70 punti su Norrie e deve rimanergli avanti per essere il numero 9 della Race, se manterrà la posizione volerà comunque a Torino dove sarebbe la riserva, che può giocare in caso di rinuncia o di infortunio di uno degli otto qualificati alle Finals.