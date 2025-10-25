Sinner-de Minaur oggi a Vienna, Jannik lo ha sempre battuto: orario e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner a Vienna sta servendo in modo straordinario. Non ha mai perso il servizio, né offerto una palla break in tre partite. Altmaier, Cobolli e Bublik sono stati sconfitti, ora c'è Alex de Minaur, la vittima sacrificale: battuto dall'italiano undici volte su undici. Si parte alle ore 15. La semifinale dell'ATP 500 di Vienna si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Subito a seguire l'altra semifinale che vedrà protagonisti Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.

Sinner-de Minaur orario TV e dove vedere le semifinali del torneo di Vienna

La dodicesima sfida tra Sinner e de Minaur prenderà il via alle ore 15 spaccate, e sarà quella che darà il via al programma odierno delle semifinali del torneo di Vienna. Subito dopo, a seguire e in ogni caso non prima delle 16:30, la seconda semifinale quella che giocheranno Alexander Zverev e Lorenzo Musetti. Le due semifinali si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è la possibilità di vederla in chiaro.

I precedenti tra Sinner e de Minaur

Undici partite e undici vittorie, e sono pure amici. Il bilancio degli head to head tra Sinner e de Minaur è clamoroso: 11-0. Non c'è la possibilità di modificare il trend l'australiano che lo scorso 30 settembre è riuscito a vincere un set, nella semifinale dell'ATP 500 di Pechino, il primo set strappato a Jannik dopo cinque anni (!). In totale de Minaur ha vinto solo due set contro Sinner, che in questa stagione lo ha battuto anche nei quarti degli Australian Open, quando lo sconfisse 6-3 6-2 6-1.

Il tabellone di Sinner a Vienna, finale con Musetti o Zverev

Il sogno della finale tutta italiana a Vienna continua, persiste. Le prime quattro teste di serie sono arrivate tutte assieme in semifinale. Il numero 1 Sinner affronterà il numero 3 de Minaur, mentre l'altra la disputeranno il numero 4 Musetti contro il numero 2 Zverev. I vincenti giocheranno la finale domenica 26 ottobre alle ore 14.

Il montepremi del torneo ATP 500 di Vienna

C'è da scommettere che a Sinner interessano più i 500 punti, utili nella lotta con Alcaraz per il numero 1 ATP. Ma il vincitore di Vienna porta a casa oltre mezzo milione di euro, il finalista perdente invece 330 punti e circa 275 mila euro. I quattro semifinalisti si sono garantiti 146 mila euro e 200 punti. Un buon bottino.