Sinner concede un set a de Minaur, poi lo schianta nel terzo set. Jannik è in finale a Pechino

Sinner non gioca la migliore delle partita, ma comunque batte per l’undicesima volta in undici sfide de Minaur. Jannik raggiunge la finale del torneo ATP 500 di Pechino, sfiderà Medvedev o Tien.
A cura di Alessio Morra
Immagine

Per l'undicesima volta in undici confronti diretti Jannik Sinner batte l'amico Alex de Minaur. Sinner si qualifica così per la finale del torneo ATP 500 di Pechino, domani affronterà il vincente della seconda semifinale, che disputeranno Medvedev e Tien. Ma la semifinale è stata molto più dura del previsto per Sinner che si è imposto in tre set, superando anche dei problemi fisici.

Sinner parte forte

Set che a guardare il punteggio sembra con poca storia. Diciamo che pensando al pathos è stato così, l'australiano ha provato a rendere più dura la vita a Jannik, che ha vinto più di un game lottato. Ma alla fine, il primo set finisce 6-3, ed è durato meno di quaranta minuti. Insomma abbastanza rapido e indolore, come sempre con de Minaur.

De Minaur vince il secondo set

Nel terzo gioco del secondo set Sinner si procura due palle break, le manca, ma il problema è un altro, o apparentemente sembra. Perché l'italiano si tocca un paio di volte tra il gluteo e la coscia. Ma non c'è il medical time out e si riprende a giocare. Nel sesto gioco de Minaur si procura una palla break, annullata. Poi ne cancella altre due, non giocando al top. Pare affaticato, ma riesce a vincere un game lunghissimo.

Quello seguente è un altro game combattuto. Perde un punto infinito, sembra sulle gambe, tira una risposta pazzesca, palla break ma poi è 4-3 per l'australiano che forse mai in tutte le sfide con Sinner è sembrato così vicino. Nel decimo gioco, nel momento giusto, de Minaur fa il break e grazie a quello vince il secondo set 6-4. Si va al terzo.

Jannik risale in cattedra ed è finale

Dopo cinque anni l'australiano vince un set contro Sinner, che in apertura di terzo gli strappa subito il servizio, poi annulla tre palle break che erano potenzialmente pericolose. Carattere e tigna da parte di Jannik, che non è quello dei giorni migliori, soprattutto a livello fisico. Poi un altro break, 3-0 pesante e partita che si avvia verso la fine. I servizi da quel momento in poi si tengono, al netto di un accenno di crampo nell'ultimo game. Sinner vince con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 e giocherà la finale del torneo ATP 500 di Pechino.

