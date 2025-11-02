Sinner dà una mano a Musetti, la corsa alle Finals è aperta: le combinazioni in vista di Metz e Atene

Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

La conquista del Masters 1000 di Parigi da parte di Jannik Sinner tiene aperta la corsa di Lorenzo Musetti alle ATP Finals. Tutto si deciderà tra i tornei di Metz e Atene, con il tennista azzurro costretto a un’impresa per staccare l’ultimo pass disponibile.

La vittoria di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime ha riacceso le speranze di Lorenzo Musetti per un posto alle ATP Finals di Torino. Il tennista ’azzurro resta in corsa per l’ultimo pass disponibile, anche se il percorso si presenta tutt’altro che semplice. Tutto si deciderà nei tornei ATP 250 di Metz e Atene, gli ultimi validi per la Race.

Attualmente Auger-Aliassime occupa l’ottava posizione con 3.845 punti, mentre Musetti lo insegue a quota 3.685. Per centrare la qualificazione, il toscano dovrà vincere ad Atene e sperare che il canadese non arrivi in finale a Metz. Qualsiasi altro scenario lo estrometterebbe definitivamente. Un’impresa difficile, ma non impossibile: a sei giorni dal via delle Finals, il sogno di Lorenzo è ancora vivo.

Musetti sogna ancora Torino: la vittoria di Sinner tiene aperta la corsa alle Finals

Lorenzo Musetti resta aggrappato al sogno ATP Finals. La vittoria di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime ha cambiato le carte in tavola, impedendo al canadese di ottenere la qualificazione matematica e lasciando così una piccola ma significativa speranza al tennista toscano.

La situazione nella Race per Torino vede ora Auger-Aliassime all’ottavo posto con 3.845 punti e Musetti appena dietro, nono, a quota 3.685. Centosessanta punti separano i due in vista dell’ultima settimana utile per accumulare punti: saranno infatti gli ATP 250 di Metz e Atene a decidere chi si aggiudicherà l’ultimo biglietto per l’élite del tennis mondiale.

Per Musetti, la strada è chiara ma in salita: dovrà trionfare nel torneo di Atene e sperare che il rivale canadese non raggiunga la finale in Francia. Qualora Auger-Aliassime arrivasse fino all’ultimo atto di Metz, il suo accesso alle Finals sarebbe infatti automatico, indipendentemente dai risultati dell’azzurro.

Dopo una stagione di alti e bassi, Musetti si gioca dunque tutto in una settimana. Servirà la versione migliore del suo tennis per completare un’impresa difficile ma non impossibile. La speranza è l’ultima a morire, e il sogno di rappresentare l’Italia insieme a Sinner sul palcoscenico di Torino continua a pulsare.