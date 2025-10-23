Sinner-Cobolli oggi all’ATP Vienna: orario e dove vederlo in TV e streaming

Jannik Sinner è in grande spolvero. Il servizio viaggia che è una meraviglia e dopo aver trionfato nel Six Kings Slam, senza perdere un set, si è imposto 6-0 6-2 contro Atlmaier nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. Oggi Jannik vivrà un derby. Il suo avversario negli ottavi di finale è infatti Flavio Cobolli, giocatore romano che sta vivendo la sua migliore stagione. Questo sarà il loro primo confronto diretto. Non si parte prima delle ore 17:30. Ma il programma prevede tre incontri in precedenza, dunque l'orario potrebbe slittare. Sinner che vuole vincere il titolo anche per rosicchiare punti ad Alcaraz in caso di vittoria venerdì nei quarti affronterà Bublik o Cerundolo. Il Vienna Open è un'esclusiva Sky. Ecco le informazioni per vedere l'incontro in diretta TV e streaming.

Sinner-Cobolli, orario TV e dove vedere gli ottavi del torneo di Vienna

Sinner-Cobolli è il quarto match in programma oggi a Vienna, l'incontro tecnicamente non prenderà il via prima delle ore 17:30. Ma è assai probabile che si parte un po' più tardi. Perché in questo giovedì tanto italiano il programma scatta alle ore 12:00 con Berrettini-Norrie e prosegue con Medvedev-Moutet e Arnaldi-Zverev. Insomma, orario da definire. Questa partita si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali dedicati: Sky Sport Uno (canale 201) o Sky Sport Tennis (canale 203). Streaming per abbonati con Sky Go o NOW.

Sinner ha vinto tutti i derby giocati

Questa statistica non deve stupire affatto. Sedici derby italiani e sedici vittorie per Jannik Sinner, che è da tempo il numero 1 italiano. Gli unici italiani di livello, come il suo, cioè da top ten, sono Berrettini e Musetti. Il bilancio di Jannik con Matteo è di 2-0, con una splendida sfida giocata a Wimbledon nel 2024 (Sinner vinse tre tie-break), mentre è di 3-0 con Musetti, che non ha racimolato nemmeno un set.

I precedenti tra Sinner e Cobolli

Si sono allenati spesso assieme, ma non hanno mai giocato una partita ufficiale uno contro l'altro. La loro prima volta sarà questa negli ottavi del torneo ATP 500 di Vienna. Un bel test per Cobolli che è vero sfiderà un amico, ma che avrà modo di affrontare in questa intensa stagione, sarà la 54ª partita per lui, anche il numero 2 al mondo dopo aver sfidato in questa stagione Djokovic e Zverev.

Il tabellone di Sinner a Vienna, quarti con Bublik

Oggi pomeriggio c'è Cobolli, poi in caso di vittoria Jannik se la vedrà nei quarti di finale con il vincente di Bublik-Cerundolo, con il kazako ampiamente favorito. In semifinale ci potrebbe essere un derby con Berrettini, che però dovrebbe battere prima Norrie e poi de Minaur. Nella parte bassa del tabellone ci sono Zverev, Musetti e Medvedev.

Il montepremi del torneo ATP 500 di Vienna

Il torneo di Vienna è un 500, ciò significa che assegna 500 punti al vincitore, che otterrà oltre mezzo milione di euro. 330 punti e 275.390 euro per il finalista perdente. Qui nel dettaglio premi e punti di ogni turno:

Vincitore: 500 punti – €511.835

Finalista: 330 punti – €275.390

Semifinalista: 200 punti – €146.765

Quarti di finale: 100 punti – €74.980

Ottavi di finale (Round of 16): 50 punti – €40.025

Primo turno (Round of 32): 0 punti – €21.345