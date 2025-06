Sinner-Bublik oggi ai quarti del Roland Garros, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Dopo la vittoria agli ottavi con Rublev, Sinner torna in campo oggi per affrontare Bublik nella partita dei quarti del Roland Garros. L'incontro tra il numero 1 del ranking e il kazako si gioca oggi non prima delle 15:30 e sarà il terzo match in programma sul campo Philippe Chatrier. Bublik è una delle sorprese del torneo: il tennista 62esimo del ranking ATP ha battuto de Minaur e Draper centrando per la prima volta in carriera la qualificazione ai quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Sinner invece ha annichilito Lehecka prima e Rublev poi mostrandosi in grande spolvero. 4 i precedenti tra Jannik e Bublik, con il primo avanti 3-1: nell'ultimo incontro ai quarti di finale del torneo di Halle nel 2023, Jannik fu costretto al ritiro per un problema fisico. In palio la semifinale contro uno tra Zverev e Djokovic, che si affronteranno questa sera dalle 20:00. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A che ora gioca Sinner oggi con Bublik al Roland Garros, orario e programma

Sinner e Bublik giocheranno oggi mercoledì 4 giugno sul campo Philippe Chatrier non prima delle ore 14. L'orario d'inizio preciso del match potrebbe slittare in base alla durata dei confronti precedenti. Sullo stesso campo, a partire dalle 11 si disputeranno: Keys-Gauff e Andreeva-Boisson. Dopo la partita tra Jannik e Alexander, sarà il turno del programma serale con Zverev-Djokovic.

Sinner-Bublik, dove vederla in TV e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Bublik sarà visibile in diretta su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati sia su Sky che su DAZN. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro e gratis per questo incontro dei quarti di finale del Roland Garros. Chi dovrà seguire il match in streaming potrà farlo attraverso le piattaforme Sky Go, DAZN e Discovery+, sempre previa sottoscrizione di un abbonamento ai rispettivi servizi.

I precedenti tra Sinner e Bublik

Sinner e Bublik si conoscono piuttosto bene, avendo già incrociato le racchette in quattro occasioni sul circuito ATP. Il bilancio è favorevole a Jannik, con tre vittorie contro una sola sconfitta, arrivata nel 2023 a causa di un ritiro durante il match. Nei precedenti confronti, l’azzurro ha sempre avuto la meglio, compreso l’incontro a Miami che si concluse con un curioso complimento da parte del kazako: "Tu non sei umano, sembri un quindicenne e giochi così". Anche alla luce dell’attuale stato di forma, il numero uno del mondo parte nettamente favorito, ma attenzione al sorprendente Bublik capace già di battere de Minaur e Draper.