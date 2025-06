video suggerito

Sinner liquida anche Rublev al Roland Garros: ai quarti c’è Bublik, lui aveva già capito tutto Jannik Sinner ha battuto anche Andrey Rublev al Roland Garros e si è qualificato per i quarti di finale, dove affronterà Alexander Bublik. Proprio Bublik, già nel 2021, aveva intuito il grande potenziale di Sinner, definendolo “non umano” dopo una loro sfida. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Altro giro, altra corsa per Sinner. Anche Rublev paga dazio allo strapotere del numero uno al mondo, che s’impone 6-1, 6-3, 6-4 e conquista i quarti di finale del Roland Garros. Qui ritroverà quel Bublik che, già nel 2021, aveva capito tutto: dopo un match disse al 19enne Jannik, “Tu non sei umano, hai 15 anni e giochi così? Complimenti”. Il povero Rublev, come Lehecka prima di lui, è stato travolto da un Sinner dominante. La notizia migliore? Il rendimento al servizio del campione italiano.

Sinner dominante nel primo set

Due "rischiose" palle break annullate nel primo game, poi è stato un monologo. Sinner ha preso subito il controllo degli scambi, evidenziando una netta superiorità nel peso di palla, nella profondità e nelle angolazioni rispetto a Rublev, apparso spesso impotente, come tradito anche dal linguaggio del corpo. Un parziale scivolato via in fretta, con un solo game conquistato dal russo. Da sottolineare la grande solidità al servizio di Jannik: tra primo e secondo set, il numero uno del mondo ha infilato una serie di 20 punti consecutivi al servizio.

Rublev prova ad alzare l'asticella, Sinner non trema

A proposito di secondo set, Rublev ha alzato l'asticella ma il risultato non è cambiato. Sempre molto solido Sinner capace di far fruttare il break iniziale, senza mai rischiare nei suoi turni di battuta. Il primo giocatore del ranking non ha mai dato l'impressione di poter seriamente rischiare qualcosa.

Il terzo set è stato quello più "equilibrato", anche se a parte una palla break, Jannik non ha rischiato praticamente mai. La svolta è arrivata proprio nel decimo game, quando Sinner ha prodotto l'allungo vincente facendo scorrere i titoli di coda sul match. Un game, quello in questione, giocato con la determinazione di chi vuole chiudere il discorso. Ora appuntamento a mercoledì per la partita contro Bublik

Il prossimo avversario di Sinner sarà Bublik

Sinner e Bublik si conoscono da molto tempo. Sono quattro i precedenti tra i due, con tre vittorie per Jannik e una per il kazako. Nell’ultimo confronto, infatti, nel 2023, fu Bublik ad avere la meglio anche grazie al ritiro dell’italiano. In precedenza, tre affermazioni su tre per Sinner, che a Miami ricevette un complimento particolare da parte di Sascha: "Tu non sei umano, sembri un quindicenne e giochi così". E figuriamoci come gioca ora…