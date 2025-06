video suggerito

Quando gioca Sinner contro Bublik al Roland Garros 2025, data e orario del prossimo incontro Sinner-Bublik è in programma mercoledì 4 giugno al Roland Garros non prima delle ore 14. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Jannik Sinner tornerà in campo al Roland Garros domani mercoledì 4 giugno. Il prossimo avversario sarà Bublik che ha battuto Jack Draper. Il numero uno al mondo reduce dal successo su Rublev giocherà sul campo Philippe Chatrier non prima delle 14. In palio la semifinale contro uno tra Zverev e Djokovic. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match dei quarti di finale che si potrà vedere in TV su DAZN e Sky, essendo in programma su Eurosport. Streaming su DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+

Sinner-Bublik al Roland Garros, quando gioca e a che ora

La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Bublik è in programma domani, mercoledì 4 giugno, sul Centrale Philippe Chatrier del Roland Garros. Il match è inserito nel programma pomeridiano e l’inizio è previsto non prima delle ore 14. Tuttavia, l’orario potrebbe subire leggere variazioni a seconda della durata degli incontri precedenti, che prenderanno il via alle 11. Al momento, comunque, non si attendono slittamenti importanti.

Chi è Alexander Bublik, il prossimo avversario di Sinner

Il 27enne kazako Alexander Bublik in carriera ha vinto 4 titoli. Attualmente occupa la 62a posizione anche se alla luce dei risultati del Roland Garros è già certo di salire a ridosso della top 40. Best ranking, il 17° posto per questo giocatore che con le vittorie su De Minaur e Draper sta confermando di vivere un momento magico. Bublik è noto per il suo gioco imprevedibile, fatto di colpi a sensazione come il famoso servizio da sotto.

Sinner e Bublik si conoscono da tempo sul circuito. Si sono affrontati in quattro occasioni, con tre successi a favore dell’azzurro e uno per il kazako. L’ultima sfida risale al 2023, quando Bublik si impose approfittando del ritiro di Jannik. Nei tre incontri precedenti, però, era stato sempre l’italiano ad avere la meglio. Indimenticabile il siparietto a Miami, dove Sascha gli rivolse un elogio diventato virale: "Tu non sei umano, sembri un quindicenne e giochi in questo modo".

Il cammino di Sinner e Bublik al Roland Garros 2025

Jannik Sinner ha fin qui dominato il suo cammino al Roland Garros, senza perdere un set. Ha esordito battendo Artur Rinderknech, poi ha superato Richard Gasquet, quindi Lehecka e infine Andrey Rublev. Una cavalcata trionfale la sua. Alexander Bublik, invece, ha vissuto un percorso sorprendente. Al primo turno ha sconfitto Duckworth, poi è riuscito a superare Alex de Minaur in quattro set, Rocha e infine Jack Draper con un tennis sorprendentemente solido.

Dove vedere Sinner-Bublik in TV e streaming al Roland Garros

La sfida tra Jannik Sinner e Sascha Bublik sarà visibile in diretta su Eurosport, disponibile per gli abbonati sia su Sky che su DAZN. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà accessibile su Sky GO, DAZN e Discovery+, anche in questo caso riservato agli utenti abbonati.