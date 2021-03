Jannik Sinner non sbaglia nell’esordio al Miami Open 2021. Il talento italiano classe 2001, 21a testa di serie del torneo ha battuto agevolmente in due set il francese Gaston con il punteggio di 6-2, 6-2 nel match valido per i 32esimi di finale. Prova di forza e maturità per il tennista azzurro che ora sfiderà il russo Khachanov, 14a testa di serie e banco di prova. Dopo Musetti, anche l’altro ragazzino terribile del tennis nostrano avanza nel Masters 1000 americano.

Sinner batte Gaston in poco più di un'ora al Miami Open

È durata poco più di un’ora la sfida tra Jannik Sinner e Hugo Gaston, valida per i 32esimi di finale del Miami Open. L’atleta azzurro, numero 31 al mondo ha avuto la meglio con il punteggio di 6-2, 6-2 di Hugo Gaston (162° della classifica Atp). Dopo aver vinto la prima partita grazie ai due break piazzati, passaggio a vuoto nel secondo set, con Gaston che nel secondo game ha avuto diverse opportunità di strappare il servizio all’azzurro. Quest’ultimo però non ha mollato, e a sua volta ha poi piazzato il break, chiudendo con un altro 6-2.

Il prossimo avversario di Sinner e le partite degli italiani al Masters 1000 di Miami

Adesso, nei sedicesimi finale del Masters 1000 a stelle e strisce Sinner affronterà Khachanov. Il russo, 14a testa di serie del torneo, affronterà il nostro portacolori per la terza volta in carriera, con il bilancio che al momento è in parità con una vittoria a testa. Domani sarà il turno di Sonego che nel secondo turno affronterà Fratengelo, e di Fognini che invece sfiderà Korda. In campo anche Musetti, che dopo l’esordio molto positivo con Mmoh, se la vedrà contro l’ostico Paire, con la speranza di un nuovo exploit.