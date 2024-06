video suggerito

Sinner-Alcaraz oggi al Roland Garros 2024, orario e dove vedere la semifinale in TV e streaming Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano oggi nella prima semifinale del Roland Garros 2024. Diretta TV su Eurosport, ma non in chiaro, a partire dalle 14:30. In palio la finale contro uno tra Ruud e Zverev. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Al Roland Garros è il giorno dell'attesissima semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: per la prima volta i due tennisti si affrontano in una semifinale Slam. In palio la finale contro Ruud o Zverev. La sfida tra il nuovo numero 1 al mondo e il suo grande rivale spagnolo numero 3 della classifica ATP si giocherà sul centrale di Parigi con orario di inizio fissato alle 14:30. Diretta TV esclusiva su Eurosport, mentre non è prevista trasmissione in chiaro. Si tratta della nona sfida tra i due tennisti: parità nei precedenti con 4 vittorie a testa ma con Alcaraz che ha vinto l'ultima sfida poco più di un mese fa a Indian Wells 2024. Sinner ha eliminato Dimitrov ai quarti mentre lo spagnolo è riuscito a battere Tsitsipas. Al termine dell'incontro scenderanno in campo il norvegese Ruud e il tedesco Zverev per la seconda semifinale.

Quando gioca Sinner contro Alcaraz oggi al Roland Garros 2024: orario e programma

Sinner contro Alcaraz è la prima semifinale in programma oggi al Roland Garros. Il match avrà inizio alle ore 14:30, naturalmente nella cornice del centrale Philippe-Chatrier. Una scelta, quella degli organizzatori, per dare massima visibilità all'evento anche in caso di lunga maratona pomeridiana. Soltanto a seguire comincerà la seconda semifinale tra Ruud e Zverev.

Dove vedere Sinner-Alcaraz oggi al Roland Garros in TV e streaming

Sinner-Alcaraz si potrà vedere in TV in esclusiva su Eurosport, sul canale Eurosport 1. L'emittente è disponibile su svariate piattaforme, sempre previo abbonamento: nel pacchetto Sky (canale 210), su DAZN, NOW, TimVision e Discovery+.

Sinner-Alcaraz in TV in chiaro, non è prevista la diretta

Non è prevista diretta TV in chiaro per il match tra Sinner e Alcaraz. Discovery, che detiene i diritti di trasmissione del Roland Garros, manderà in onda l'incontro in diretta esclusiva su Eurosport. È in forte dubbio la possibilità di trasmissione in chiaro anche per un'eventuale finale con Sinner.

Sinner e Alcaraz dopo l'ultimo match a Indian Wells.

Sinner-Alcaraz, i precedenti in carriera

Quella tra Sinner e Alcaraz è una rivalità destinata a diventare generazionale per il tennis mondiale. I precedenti sono otto e il bilancio è in perfetta parità: 4-4. A livello Slam Jannik e Carlos – grandi amici fuori dal campo dopo la prima sfida nel 2019 – si sono affrontati solo in un'occasione, agli US Open del 2022 quando Alcaraz cancellò un match point a Sinner prima di vincere 6-3 al quinto set. Sinner ha vinto l'unico precedente sulla terra rossa, la finale di Umago sempre nel 2022. L'ultima partita tra i due, in finale a Indian Wells, è stata vinta da Alcaraz in tre set.