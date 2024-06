video suggerito

Sinner in semifinale al Roland Garros, Dimitrov battuto: giornata perfetta e storica per Jannik Sinner trionfa in tre set contro Dimitrov e conquista la semifinale del Roland Garros. Doppia gioia per Jannik che in virtù del ritiro di Djokovic diventa il nuovo numero uno al mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

462 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giornata storica per Jannik Sinner al Roland Garros. In un colpo solo il tennista italiano si è preso la semifinale del torneo, battendo ancora una volta Dimitrov, e il numero uno al mondo in virtù del contemporaneo ritiro ufficiale di Djokovic dallo Slam. Festa grande per l'azzurro che ora aspetta in semifinale il vincente del confronto tra Tsitsipas e Alcaraz.

Al contrario di quanto accaduto nel precedente match contro Moutet, Sinner è partito benissimo con Dimitrov. La palla di Jannik sin da subito è risultata troppo "pesante" per il bulgaro che non è riuscito a trovare contromisure soprattutto dal lato del rovescio, con il suo dritto apparso più scarico del solito. Il 6-2 iniziale ha fotografato perfettamente la situazione.

Impossibile per Dimitrov impensierire Sinner così, e dunque indispensabile un cambio di registro. Nel secondo set Grigor che anche con il linguaggio del corpo aveva tradito una certa insofferenza, è cresciuto riuscendo a creare qualche problema in più a Jannik. Il risultato però non è cambiato con l'azzurro impeccabile sui punti decisivi, come sul 2-1 quando con due ace ha spento i sogni di rimonta del suo avversario. 6-4 e altra mazzata per Dimitrov.

Leggi anche Sinner è il nuovo numero 1 al mondo nel tennis! Djokovic si ritira dal Roland Garros

Nel terzo set, proprio mentre arrivava l'ufficialità del ritiro di Dimitrov e l'investitura a numero 1 del mondo, Sinner ha avuto un solo passaggio a vuoto sul 5-4, ottenendo il ritorno del bulgaro che lo ha trascinato al tie-break. Qui però Jannik è salito in cattedra, prendendosi set e match.

Una giornata eccezionale per il tennista italiano che lunedì 10 giugno si prenderà la vetta del mondo, dopo aver detronizzato un gigante del calibro di Novak Djokovic, messo ko da un infortunio al ginocchio. E ora sarà il momento di ricaricare le energie in vista della semifinale di venerdì quando potrebbe trovare sulla sua strada, il rivale-amico Alcaraz o Tsitsipas.