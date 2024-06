video suggerito

Alcaraz ringrazia Sinner prima della sfida al Roland Garros: gli fa avere un pensiero fisso ogni mattina Alcaraz-Sinner sarà la semifinale del Roland Garros, in programma venerdì. Lo spagnolo ha nel nuovo numero uno al mondo, un punto di riferimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sarà Carlos Alcaraz l'avversario di Jannik Sinner, nuovo numero uno al mondo, nella semifinale del Roland Garros. Lo spagnolo ha battuto Tsitsipas ed è pronto per l'atto numero 9 della rivalità con il giocatore azzurro, con il bilancio in assoluta parità. Alcaraz dopo il match dei quarti ha speso parole di grande stima per il suo prossimo avversario, che rappresenta per lui uno stimolo a migliorarsi.

Cosa ha detto Alcaraz sulla semifinale con Sinner al Roland Garros

Ai microfoni di Mats Wilander, al termine del match contro Tsitsipas, Carlitos ha sottolineato le difficoltà del prossimo match con Jannik, fresco di vetta del ranking: "È una sfida davvero difficile. È il miglior giocatore del mondo in questo momento. Il giocatore che sta giocando meglio. Abbiamo giocato grandi partite. Come hai detto tu, nei quarti di finale degli Us Open 2022 è stato un grande spettacolo.. ma anche dopo in altre occasioni".

Sinner è uno stimolo per Alcaraz, il chiodo fisso di Carlos

Una rivalità sana quella tra Sinner e Alcaraz, come confermato dalle parole del secondo che vede in Jannik un punto di riferimento, quello che gli fa avere un chiodo fisso ogni mattina: "Sono grato che ci sia. Grazie a lui mi impegno a migliorare e a dare il 100% ogni mattina, quando mi sveglio do il massimo per migliorare il mio gioco e provare a batterlo. Adoro vederlo giocare".

Alcaraz vuole prendersi la finale del Roland Garros e battere Sinner

Appuntamento dunque a venerdì 6 giugno con orario ancora da definire per un Sinner-Alcaraz imperdibile, che metterà in palio la finale del Roland Garros. Carlos è già caldo e non vede l'ora di tornare sul campo: "Sarà difficile. Sono pronto ad accettare la sfida e a dare spettacolo su questo bellissimo campo. È la partita che tutti vogliono vedere. Sono sicuro che mostrerà il meglio di sé, e lo stesso varrà per me. Vediamo chi vincerà."e.