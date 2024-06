Sinner-Alcaraz live al Roland Garros, la semifinale in diretta: Jannik a caccia della finale da numero 1

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano oggi nella prima semifinale del Roland Garros. Ancora una volta contro in una semifinale, ma mai così importante. L'incontro inizierà alle ore 14:30 e si potrà seguire solo tramite un abbonamento. Sinner-Alcaraz sarà trasmessa in diretta TV da Eurosport, canale 210 per gli abbonati Sky e visibile anche per quelli di Dazn e Discovery+. Streaming con Sky Go, Dazn, NOW e Discovery+. L'incontro non sarà trasmesso in chiaro. Telecronaca di Lomonaco e Rossi. Qui la guida TV.