video suggerito

Quando gioca Sinner contro Alcaraz in semifinale al Roland Garros: data e orario Sinner-Alcaraz si gioca venerdì 7 giugno in uno dei due slot orari previsti per le semifinali del Roland Garros: alle 14:30 oppure non prima delle 17:30, si attende comunicazione ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz è la semifinale del Roland Garros che si gioca venerdì 7 giugno. L'orario non è stato ancora ufficialmente comunicato ma sono due gli slot previsti: alle 14:30 oppure non prima delle 17:30, considerando che nello stesso giorno e sullo stesso campo (il centrale Philippe-Chatrier) è in programma anche il match tra Casper Ruud (qualificatosi grazie al ritiro di Djokovic che avrebbe dovuto affrontare nei quarti) e uno tra Zverev o De Minaur.

Sinner arriva alla sfida contro lo spagnolo (attualmente terzo nel Ranking Atp) da nuovo numero uno al mondo, primato che ha conquistato dopo il forfait forzato del campione serbo, costretto a operarsi al ginocchio dopo l'infortunio al menisco subito durante l'incontro con Francisco Cerundolo. Ha sì vinto, ma l'esito dei controlli diagnostici non gli ha lasciato scelta tagliandolo fuori da Wimbledon e mettendone a rischio anche la partecipazione alle Olimpiadi.

Spazio, dunque, al duello tra Jannik e Alacaraz che conquista il palcoscenico e quale sia la carica agonistica lo testimonia anche le parole dell'iberico nei confronti dell'avversario. "Sinner è uno dei migliori giocatori al mondo. Ogni mattina mi sveglio e penso ad allenarmi al top per batterlo".

Leggi anche Alcaraz ringrazia Sinner prima della sfida al Roland Garros: gli fa avere un pensiero fisso ogni mattina

Sinner-Alcaraz al Roland Garros, quando si gioca: la data della semifinale

È venerdì 7 giugno la data da cerchiare in rosso per assistere al duello tra i due tennisti più giovani e forti del circuito. Quanto all'orario, la certezza è che la partita di semifinale del Roland Garros non inizierà prima delle 14:30, oppure si disputerà dopo ma non prima delle 17:30. Saranno gli organizzatori a dare comunicazione ufficiale in attesa sia definito il tabellone delle semifinali. Sulla terra rossa Alcaraz parte coi favori del pronostico rispetto a Sinner ma l'ultimo precedente al riguardo (Umago 2022, in Croazia) tiene l'incontro aperto a qualsiasi risultato: fu l'azzurro a prevalere.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Il match del Roland Garros è il 9° che vede di fronte Sinner e Alcaraz nel circuito Atp, il 10° considerando anche il Challenge di Alicante. Il bilancio è di 5 vittorie a 4 per lo spagnolo. Di seguito l'elenco dei precedenti tra Sinner e Alcaraz:

2019 – Challenger Alicante: Alcaraz (6-2, 3-6, 6-3)

(6-2, 3-6, 6-3) 2021 – Masters 1000 Parigi, R32: Alcaraz (7-61, 7-5)

(7-61, 7-5) 2022 – Wimbledon: Sinner (6-1, 6-4, 6-78, 6-3)

(6-1, 6-4, 6-78, 6-3) 2022 – Croatia Open Umago: Sinner (6-75, 6-1, 6-1)

(6-75, 6-1, 6-1) 2022 – US Open: Alcaraz (6-3, 6-77, 6-70, 7-5, 6-3)

(6-3, 6-77, 6-70, 7-5, 6-3) 2023 – Indian Wells, semifinali: Alcaraz (7-64, 6-3)

(7-64, 6-3) 2023 – Miami Open, semifinali: Sinner (6-74, 6-4, 6-2)

(6-74, 6-4, 6-2) 2023 – China Open, semifinali: Sinner (6-4, 6-1)

(6-4, 6-1) 2024 – Indian Wells, semifinali: Alcaraz (1-6, 6-3, 6-2)

L'ultimo incontro vinto da Alcaraz risale all'edizione di quest'anno di Indian Wells, quando si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2. L'ultima vittoria di Sinner è nel 2023, al China Open (6-4, 6-1), mentre la prima in assoluto contro l'iberico risale a Wimbledon 2022 (6-1, 6-4, 6-78, 6-3).