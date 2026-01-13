Sinner al Million Dollar One Point Slam: quando si gioca, come funziona e dove vederlo in TV

Jannik Sinner sarà uno dei tennisti impegnati nel Million Dollar One Point Slam. Il torneo esibizione che precede gli Australian Open è in programma mercoledì 14 gennaio, alle 9:30 ora italiana alla Rod Laver Arena. Si gioca con regole speciali, con i tennisti che si affrontano in partite di un solo punto, senza game o set. Dentro o fuori: chi vince avanza, e chi perde il punto viene eliminato. In campo oltre anche a Carlos Alcaraz ci saranno Medvedev, Kyrgios, Swiatek, Gauff e Paolini, oltre ad una discreta quota di tennisti non professionisti. In palio un milione di dollari, con One Point Slam che sarà visibile solo in diretta streaming su Eurosport, DAZN e Discovery+.

A che ora gioca Sinner al One point Slam million dollar

Il Million Dollar One Point Slam è uno degli eventi in programma nella settimana che precede l'inizio degli Australian Open. Si gioca mercoledì 14 gennaio, con il torneo-esibizione che inizierà alle 9:30, ora italiana alla Rod Laver Arena di Melbourne. Difficile prevedere con certezza l'orario d'inizio preciso della sfida di Sinner che dipenderà anche dalla sua posizione in tabellone. Conviene comunque sintonizzarsi per l'avvio della manifestazione che dovrebbe scorrere via molto velocelemente.

One Point Slam in diretta streaming, non c'è diretta tv

One Point Slam non sarà trasmesso in diretta TV. Per vedere il torneo sarà necessario sfruttare lo streaming: diretta affidata a Eurosport, Discovery+ e DAZN. Questo significa che per assistere ai match, gli abbonati alle piattaforme potranno sfruttare o Smart TV (o televisori tradizionali muniti di appositi dispositivi) o smartphone, tablet e computer attraverso le varie app.

Il regolamento del One Point Slam, come funziona

Il torneo One Point Slam ha delle regole molto speciali che prevedono di fatto partite che durano esattamente solo un punto. Non ci sono game e set, come in un classico match di tennis, ma solo punti secchi tra due giocatori. In pratica in due tennisti che si affrontano, si giocano uno scambio e chi vince il singolo punto avanza al turno successivo. Chi perde viene eliminato subito. Prima della sfida viene effettuato un sorteggio, ma senza il classico lancio della moneta: altra cosa simpatica i due sfidanti si confrontano al popolare gioco con le mani della morra cinese, ovvero sasso, carta e forbici. In pratica se chi serve effettua un doppio fallo esce di scena immediatamente.

Sinner e gli altri tennisti che parteciperanno al Million Dollar 1 Point Slam

A partecipare all’evento saranno 48 giocatori, sia uomini che donne. La maggior parte di loro saranno tennisti professionisti, con una piccola quota anche di giocatori amatoriali che avranno la possibilità dunque di sfidare i loro idoli. Certa la presenza di Jannik Sinner, ma anche di Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Daniil Medvedev, Coco Gauff, Jasmine Paolini e Nick Kyrgios. Considerando la rapidità delle sfide, basate su un solo punto l'intero torneo potrebbe durare meno di mezz'ora.

Quanto guadagna chi vince One Point Slam, il montepremi

In palio in questo veloce e suggestivo torneo in cui è vietato sbagliare c'è un premio prestigioso in termini economici. Il vincitore infatti si aggiudicherà un milione di dollari, ovvero un premio di quasi 900mila euro. Una somma eccezionale per un giocatore amatoriale, nel caso in cui dovesse battere tutti i big presenti con un exploit clamoroso.