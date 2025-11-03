Sinner ad Auger-Aliassime: “Spero che giocherai a Torino”. Ma poi: “Speriamo che ce la faccia Musetti”

Felix Auger-Aliassime non ha atteso molto dopo aver perso con Jannik Sinner la finale del torneo ATP 1000 di Parigi e poco dopo – in conferenza stampa – ha annunciato il suo forfait per il 250 di Metz che si giocherà da domani: "Non si vede, ma ho avuto qualche problema fisico. Se mi qualifico per Torino, bene, altrimenti congratulazioni a Lorenzo". A questo punto è ancora più chiara la situazione per quanto riguarda l'ultimo posto ancora a disposizione per le Finals di Torino: se Lorenzo Musetti, che è stato appena scavalcato in ottava posizione dal canadese (3845 punti contro 3645), vincerà il 250 di Atene dove si è iscritto last minute proprio a questo scopo, sarà lui a completare il quadro dei partecipanti. O l'uno o l'altro, non si scappa, a meno che Novak Djokovic (quinto) non rinunci – cosa non improbabile, giocherà anche lui ad Atene – e dia via libera a entrambi. Intanto Sinner ha augurato di farcela sia a Felix che Lorenzo, il tutto in pochi minuti, pur sapendo bene che era impossibile che i suoi auspici venissero accolti per entrambi.

Sinner ad ad Auger-Aliassime dopo averlo battuto a Parigi: "Spero che raccoglierai i frutti giocando a Torino"

"Prima di tutto, Felix, settimana fantastica – ha detto Sinner ad Auger-Aliassime durante la premiazione, riferendosi poi alla corsa con Musetti per le Finals – So che hai avuto molta pressione, sei stato in una situazione molto difficile per tutta la settimana. Spero che ti dia i suoi frutti giocando a Torino. Congratulazioni a te e a tutta la tua squadra. Sei una delle persone più simpatiche del tour, ti auguro il meglio per il resto della stagione, ma anche per il resto della tua carriera".

Jannik qualche minuto dopo: "Speriamo che Lorenzo ce la faccia". Ma alle Finals può andarci solo uno dei due

A quel punto, chi ha sentito in diretta quelle parole ha pensato che Sinner parteggiasse per il canadese, visto che la sua presenza alle Finals escludeva automaticamente quella di Musetti, ma Jannik ha rimesso tutto a posto – tranne che per il regolamento dell'ATP – dedicando parole altrettanto belle al carrarino ai microfoni di ‘Sky Sport' qualche minuto dopo: "Gli ho fatto un favore vincendo oggi? (Auger-Aliassime sarebbe stato qualificato matematicamente in caso di vittoria del torneo di Parigi, ndr) Speriamo che Lorenzo ce la faccia. Sarà molto difficile, però speriamo, perché comunque sarebbe bellissimo per l'Italia avere due giocatori nel singolare e una coppia nel doppio (Bolelli-Vavassori, ndr). Alla fine siamo una squadra, quando non giochiamo contro cerchiamo di spingerci al massimo".