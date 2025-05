video suggerito

Sinner a Copenaghen e nessuno lo riconosce, una donna incredula: "Jannik!". Poi il dialogo surreale Jannik Sinner ha deciso di concedersi un po' di relax dopo la finale del torneo di Roma persa con Alcaraz: il numero uno al mondo è volato subito a Copenaghen. A passeggio per il porto vecchio nell'indifferenza di tutti, Sinner è stato riconosciuto da una donna: "All'inizio pensavo non fosse possibile. Ma poi, per scherzo, ho detto 'Jannik!', e lui si è girato".

A cura di Paolo Fiorenza

Jannik Sinner sta ricaricando rapidamente le batterie dopo il rientro agonistico nel torneo di Roma, che è andato oltre le più rosee aspettative: la finale persa con Alcaraz, che nella circostanza ha giocato il suo miglior tennis senza alcun passaggio a vuoto, è stato un risultato che il 23enne campione azzurro avrebbe firmato alla vigilia, considerando la fisiologica ruggine dovuta allo stop per la squalifica di tre mesi patteggiata con la WADA. Appena lasciato il Foro Italico, Sinner ha dunque staccato la spina. E lo ha fatto anche velocemente. Del resto domenica prossima inizia il Roland Garros, dove ambisce a piazzare la seconda bandierina del Grande Slam stagionale dopo l'Australian Open vinto a inizio anno.

Sinner spunta a Copenaghen il giorno dopo la finale di Roma: passeggia nell'indifferenza di tutti

Jannik ha deciso di fare un blitz in Danimarca, a Copenaghen: qualche ora dopo era già a passeggiare per il porto vecchio, senza peraltro che nessuno lo riconoscesse. Anzi, quasi nessuno: una donna, assolutamente incredula, ha provato a chiamarlo. È seguito un breve dialogo abbastanza surreale tra i due, raccontato nei dettagli dalla protagonista, Mette Dahl, che ha individuato Sinner anche grazie al fatto di essere un'allenatrice di tennis.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz con i rispettivi trofei dopo la finale di Roma

"È stato così casuale. Stavo camminando a Nyhavn (l'antico porto della capitale, sempre affollato di turisti, ndr) e all'improvviso eccolo lì davanti a me – ha spiegato la donna a B.T. – All'inizio pensavo non fosse possibile, perché aveva giocato la finale a Roma la sera prima. Ma poi, per scherzo, ho detto ‘Jannik!', e lui si è girato. Poi ho dovuto pensare in fretta. Non riesco a credere che potesse girare tranquillamente senza essere disturbato. Forse in quel momento non c'erano tifosi di tennis intorno a lui".

Il selfie con la donna che l'ha riconosciuto: "Lui era un po' timido o forse sorpreso"

Mette Dahl a quel punto ha pensato di fare la cosa più veloce che le è venuta in mente: tirare fuori rapidamente il telefono e chiedere al numero uno al mondo di scattare un selfie assieme. "Ho detto solo ‘ciao' e ho scattato una foto – ha raccontato la donna – Poi gli ho detto che non vedevo l'ora di vederlo giocare al Roland Garros tra poco. Lui ha semplicemente risposto ‘grazie'. Forse era un po' timido o solo sorpreso di essere riconosciuto. Ma era di buon umore".

La protagonista dell'incontro fa capire di aver realizzato un sogno: "Non ci credo ancora… se potessi scegliere una persona al mondo da incontrare, sarebbe proprio lui. Incontrarlo è stato così surreale. Non ha senso per me. E ho anche dovuto ingrandire le foto dopo, per essere assolutamente sicura che fosse davvero lui". La vacanza di Sinner è stata davvero breve, visto che mercoledì era già a Parigi, dove oggi è stato sorteggiato il tabellone del Roland Garros: al primo turno l'altoatesino affronterà il francese Arthur Rinderknech.