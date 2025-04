Sabalenka perde un’altra finale e la Porsche se la compra: “Me la posso permettere. Ne ordinerò una”

video suggerito

Il tabù di Stoccarda Aryna Sabalenka non lo ha sfatato. Per la quarta volta la bielorussa ha perso la finale del tedesco e ha visto svanire la possibilità di portare a casa anche una fiammante Porsche, che si è aggiudicata la lettone Jelena Ostapenko, che si è imposta con il punteggio di 6-4 6-1. Dopo la finale le due tenniste hanno scherzato sul premio extra, la Porsche con la quale Ostapenko è uscita dal campo, già al volante.

Ostapenko: "Ora so che mi odierai, ma sei una vera campionessa"

Il torneo di Stoccarda è storicamente un appuntamento importante sulla terra rossa a livello femminile, tecnicamente è un 500. In palio tanti punti e tanti soldi, più una Porsche per chi vince il titolo. Aryna Sabalenka numero 1 della classifica WTA si è qualificata per la quarta volta la finale di questo torneo e per la quarta volta si è arresa sul più bello – è finita ko nell'ultimo atto nel 2021, 2022, 2023 e 2025. Stavolta a batterla è stata Ostapenko, che con grande sarcasmo dopo la partita le ha detto: "Congratulazioni Aryna. Penso che ora mi odi perché desideravi così tanto quella macchina. Sono sicura che la otterrai un'altra volta. È fantastico condividere il campo con te. "Sei una vera campionessa".

"Sono felice di potermi permettere questa auto"

Ostapenko ha vissuto una settimana strepitosa, ha battuto pure Iga Swiatek e ciò significa che nell'arco di tre giorni ha sconfitto le prime due tenniste della classifica mondiale. Sabalenka era ovviamente molto delusa, ma è una donna che non si perde mai d'animo e con grande ironia ha parlato dell'auto che non è riuscita a vincere: "Vorrei congratularmi con Jelena e il suo team. Godetevi questa splendida auto. Sono felice di potermi permettere questo modello. Dopo questa finale, ne ordinerò una, perché è l'unica soluzione per me".