Sabalenka è una furia con l'arbitro prende il telefono e fa una foto del segno contestato Aryna Sabalenka sfiderà Jasmine Paolini nelle semifinali del torneo di Stoccarda. Sabalenka durante il match con Mertens si è infuriata con il giudice di sedia e in particolare per un punto contestato.

A cura di Alessio Morra

Aryna Sabalenka, pian piano, sta diventando la stella assoluta del tennis femminile. Anche quando non gioca si parla di lei. Lo ha fatto, con simpatia, Jasmine Paolini, sua prossima avversaria nella semifinali del torneo di Stoccarda. Sabalenka è stata protagonista anche nel suo incontro, quando ha deciso clamorosamente di fare una fotografia di un punto contestato, foto scattata con il suo smartphone.

Sabalenka in semifinale a Stoccarda

Un torneo anomalo questo per la bielorussa che lo ha iniziato direttamente dai quarti di finale, e di sabato! Perché Sabalenka avrebbe dovuto esordire agli ottavi con Potapova, che invece ha dato forfait. L'esordio con Mertens è stato agevole, la partita si è chiusa con il punteggio di 6-4 6-1. Semifinale raggiunta con appena cinque game perduti. Ma durante l'incontro c'è stato un momento di tensione.

La ‘tigre bielorussa' si è infuriata su un punto assegnato alla sua rivale. Punto che pensava fosse suo. Approfittando del medical time out della rivale, Sabalenka dalla sua borsa estrae lo smartphone e fotografa il segno. Un gesto che il giudice di sedia non ha gradito, e che ha fatto tremare la giocatrice che con simpatia dopo il match ha detto: "Ho pensato che l'arbitro fosse arrabbiata per la foto che ho scattato. Quando le ho stretto la mano, c'è stato uno sguardo molto interessante e una stretta di mano forte".

Sabalenka-Paolini in semifinale a Stoccarda

Sabalenka in semifinale affronterà, nella domenica di Pasqua, Jasmine Paolini che dopo aver vinto in due set con Coco Gauff ha simpaticamente detto: "Il mio obiettivo è avere delle possibilità di vincere. Prima perdevo contro giocatori di alto livello per 6-2, 6-1, beh, non voglio dirlo perché forse domani Sabalenka mi ucciderà".