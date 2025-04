video suggerito

Sabalenka vede la Porsche fiammante alle sue spalle e fa una preghiera in diretta: “Per favore!” Sabalenka dopo la vittoria con Jasmine Paolini ha regalato spettacolo in vista della finale del torneo di Stoccarda. Ha un unico obiettivo per il match contro Ostapenko. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aryna Sabalenka, grazie alla vittoria su Jasmine Paolini, avrà la possibilità di giocare la 4a finale del torneo di Stoccarda della sua carriera. Contro Ostapenko nell'ultimo atto, la numero uno al mondo proverà a sfatare un vero e proprio tabù visto che non ha mai vinto. Un successo dal sapore speciale perché le permetterebbe di vincere la Porsche messa in palio dagli organizzatori e dallo sponsor.

Aryna Sabalenka in finale a Stoccarda, vuole solo vincere la Porsche

Proprio per questo come al solito Aryna ha regalato spettacolo dopo la partita nell'intervista in campo. Non vede l'ora di tornare in campo Sabalenka che ha il pronostico dalla sua parte contro la tennista lettone che ha affrontato e battuto tre volte in carriera. Attenzione però a non sottovalutare Ostapenko che ha superato Swiatek, ovvero la giocatrice che per ben due volte ha superato la bielorussa nella finale di Stoccarda. Lo sa bene la prima giocatrice del ranking che ha dichiarato: "Sta giocando un tennis fantastico in questo momento, e non importa cosa sia successo in passato, scenderò in campo domani e combatterò come se fosse la prima partita".

Ha un motivo in più Sabalenka per dare il massimo in campo nella finale del torneo di Stoccarda. Ha un unico obiettivo l'amazzone bielorussa, ovvero quello di cercare di portare finalmente a casa la Porsche in palio per la vincitrice. Su questo ci ha scherzato su: "Combatterò per questa bellissima macchina dietro di me". Con tanto di preghiere al cielo e mani giunte: "Per favore, per favore, per favore, ho bisogno di questa macchina, la voglio, la voglio… Quindi sicuramente scenderò in campo domani e lotterò per ogni punto".

Leggi anche Sabalenka è una furia con l'arbitro prende il telefono e fa una foto del segno contestato

Il tutto tra le risate del pubblico, che è stata al gioco con la tennista sempre molto amata. Appuntamento dunque a domani per una partita in cui sicuramente non mancherà la potenza, tra due delle migliori colpitrici del circuito. E c'è già una certezza, a prescindere da come andrà a finire, Sabalenka e Ostapenko daranno sicuramente spettacolo davanti alle telecamere.