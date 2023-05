Rune beccato dal pubblico del Madrid Open, l’arbitro gli dà una lezione: “Ti devi comportare meglio” Finito a tarda notte, il match tra Davidovich Fokina e Holger Rune è stato ricco di polemiche. Tifosi caldissimi, Rune bersagliato, e ammonito dall’arbitro che lo ha invitato a comportarsi in modo differente.

A cura di Alessio Morra

Il torneo 1000 di Madrid è da sempre caratterizzato da incontri che finiscono a tarda notte. Una volta una sfida di Murray si chiuse alle 4 del mattino. Stavolta quella tra Rune e Davidovich Fokina è terminata dopo l'1, con pochi eletti ed eroici spettatori a seguirla che non hanno mollato uno dei tanti spagnoli in gara e soprattutto una sfida assai litigiosa. Con Rune e Davidovich Fokina che non se le sono mandate a dire, e sono stati placati dall'arbitro che ha cercato di tenere calmo un ambiente già caldissimo.

Le partite di Holger Rune sono molto spesso fuori dai canoni tennistici, che prevedono buona educazione. Non è al livello di McEnroe, ma non ha nemmeno il talento e non ha ancora i titoli (perché il ragazzo ne vincerà di trofei importanti). Il danese a Montecarlo era riuscito a far arrabbiare pure un ragazzo calmo come Sinner e in quella semifinale aveva litigato con il pubblico, a cui aveva risposto. In quell'occasione il giudice di sedia era Carlos Bernardes, che lo ha diretto in occasione del match con Davidovich Fokina, ostico giocatore spagnolo.

La partita è iniziata tardi ed è durata tantissimo. Alla fine si è imposto, a sorpresa, il tennista di casa con il punteggio di 7-6 5-7 7-6. Ma durante tutto il match le discussioni non sono mancate. Rune ha cancellato un segno e ha indispettito Davidovich Fokina e il pubblico, che per la verità lo aveva già messo in difficoltà più volte interrompendolo tra la prima e la seconda di servizio.

C'è stato un momento, sul finire del primo set, in cui gli animi si sono accesi. Davidovich Fokina chiede l'utilizzo del ‘falco' per valutare un suo colpo. In un game quasi perso (era sotto 40-0). Lo spagnolo vuole rivedere la sua risposta, l'arbitro non glielo permette. Ne nasce una discussione. Con il giocatore di casa che chiede l'intervento del supervisor. Nel frattempo Rune si avvicina al segno e sembra quasi cancellare il segno. Una cosa che non si fa. In realtà non si capisce realmente se il punto lo cancella. Ma il caldissimo pubblico vede quel gesto e si infuria. Iniziano i fischi e parte la corrida.

Perché il pubblico letteralmente fischia ogni volta che può Holger Rune, anche tra la prima e la seconda di servizio. Davidovich Fokina non porge l'altra guancia e ogni game, anzi ogni punto è lottato e focoso. Il risultato principale è che l'incontro è spettacolare, entrambi hanno alzato il livello.

E soprattutto ha fatto infuriare ulteriormente Rune, che è stato rimbrottato dall'arbitro, che gli ha ricordato i suoi precedenti dicendogli: "Te l'ho detto già una volta a Montecarlo. Ci sono tifosi che non puoi controllare se fai cose del genere e le cose andranno peggio se continuerai a farlo. Se giochi solo a tennis, non fanno nient'altro". Che tradotto fa: devi comportarti meglio in campo.