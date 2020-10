Il Roland Garros si tinge d'azzurro. Un titolo prestigioso per l'Italia del tennis arriva dalla finale del torneo di doppio femminile juniores che ha visto trionfare la coppia terribile formata da Eleonora Alvisi e Lisa Pigato. Le due 17enni hanno battuto in due set le più quotate Maria Bondarenko e Diana Shnaider, coppia testa di serie numero 5 del torneo. Si tratta del terzo successo di una coppia di tenniste italiane sulla terra parigina dopo quelli conquistati da Alice Canepa e Giulia Casoni nel 1996 e da Flavia Pennetta e Roberta Vinci nel 1999. Buone notizie anche tra i pari età maschile con la vittoria di Cobolli, in coppia con lo svizzero Stricker.

L'Italia esce a testa alta dal Roland Garros. Non sono stati solo gli exploit di Jannik Sinner e Martina Trevisan a far fare bella figura al Belpaese. Poche ore fa è arrivato anche il trionfo nel doppio femminile juniores di Eleonora Alvisi e Laura Pigato, capaci di sovvertire il pronostico superando con il risultato di 7-6/6-4 Maria Bondarenko e Diana Shnaider. Un trionfo inaspettato ma assolutamente meritato per le 17enni che sembrano avere un futuro roseo all'orizzonte. Festa grande per le due ragazze che confermano con la loro vittoria il momento d'oro del nostro tennis, che dopo anni difficili, può tornare a puntare su giocatori molto competitivi e con prospettive molto incoraggianti.

Chi sono Eleonora Alvisi e Lisa Pigato

Eleonora Alvisi di Barletta, dopo essere cresciuta nel circolo della sua città si è trasferita a Foligno prima e Padova poi, con una crescita costante che le ha permesso di bruciare le tappe e conquistare numerosi trofei a livello giovanile (campionessa italiana under 16 nel 2018). Due gravi infortuni, non le hanno impedito di continuare a confrontarsi con la sua grande passione per un talento che sta sbocciando con la sensazione che il meglio debba ancora venire. Lisa Pigato, anche lei 17enne è bergamasca e già in giovanissima età ha dimostrato di avere doti importanti. Come la Alvisi si è contraddistinta per successi a livello giovanile, facendo il suo esordio tra le professioniste nel 2018. Si allena alla Tennis Milano Academy.

Flavio Cobolli vince nel doppio maschile juniores

Giornata memorabile anche per Flavio Cobolli, nel tabellone maschile. Il 18enne romano in coppia con lo svizzero Dominic Stephan Stricker (quest'ultimo vincitore del titolo in singolare) ha superato per 6-2, 6-4, in appena 59 minuti di gioco, i brasiliani Bruno Oliveira e Natan Rodrigues, ottave teste di serie. È il quinto titolo in doppio conquistato da un azzurrino, il secondo al Roland Garros.