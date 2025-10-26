Reilly Opelka mette in luce una falla regolamentare nel tennis: l’americano crea il caos a Parigi

Reilly Opelka ha creato un caso nel torneo 1000 di Parigi. L’americano si è ritirato nelle qualificazioni, ma è stato ripescato e come lucky loser accederà al tabellone principale.

Da quasi quarant'anni la stagione regolare del tennis si chiude con il torneo indoor di Parigi. Fino al 2024 si è sempre giocato a Bercy, ma da quest'anno cambia la location. Si gioca a La Defense Arena. Alcaraz e Sinner ci sono e chissà se giocheranno la finale pure in Francia. Ma intanto si sono completate le qualificazioni, al termine sono stati collocati i vincitori e i due ripescati in tabellone, incredibilmente dentro è finito pure Reilly Opelka che crea un caso di scuola in una clamorosa falla regolamentare.

Due ritiri e due tennisti ripescati

Nei giorni in cui si sono disputate le semifinali dei tornei ATP 500 di Vienna e Basilea, a Parigi c'erano già tanti tennisti in campo ad allenarsi, incluso il numero 1 Alcaraz, ma c'erano soprattutto ventotto tennisti impegnati nelle qualificazioni. Sabato hanno vinto in quattordici, domenica le sette partite decisive. I vincitori a bordo, cioè nel tabellone principale, i perdenti fuori. Ma dopo i forfait di Mensik e Bonzi c'è spazio anche per due lucky loser, cioè due tennisti battuti nell'ultimo turno ripescati.

Opelka si ritira ma viene ripescato: il caos nel 1000 di Parigi

L'americano Reilly Opelka ha dato forfait domenica mattina e ha rinunciato alla partita con l'australiano Vukic, che così fortunello è entrato in tabellone, guadagnando di base tanti punti e tanti soldi. Chiuse le qualificazioni, nelle quali non è passato nessun giocatore italiano, sono stati collocati in tabellone i sette vincitori e i due lucky loser, tra questi è stato sorteggiato proprio Opelka che così dopo aver dato forfait entra in tabellone. Chiara la falla regolamentare. Perché l'americano se non era pronto per giocare probabilmente non era pronto per entrare in gioco.

Reilly Opelka in tabellone a Parigi

E dunque ora che fare? Difficile capirlo in questo momento. Di sicuro bisogna capire Opelka come sta. Perché se il problema che lo ha portato a rinunciare all'incontro con Vukic è passeggero potrà giocare il primo turno. Magari era una indigestione o un raffreddore che in ventiquattro ore può passare. In caso invece di un problema più serio tocca rifare un altro sorteggio e scegliere un altro ripescato: quindi punto e daccapo. Facile pensare che l'ATP ora possa cambiare la regola e magari un giorno ci sarà un lodo Opelka per regolamentare meglio i lucky loser.