Rafa Nadal positivo al Covid: “Sto vivendo momenti spiacevoli” Rafa Nadal alle prese con il recupero della migliore forma fisica in vista della stagione alle porte ha rivelato di essere positivo al Covid sui suoi profili social.

A cura di Marco Beltrami

Non è un periodo molto fortunato per Rafa Nadal. Il tennista spagnolo che è stato costretto a saltare l'ultima parte della scorsa stagione, a causa di una condizione fisica precaria, non ha certezze sulle tempistiche necessarie per il ritorno in campo a pieno regime e ad altissimi livelli. Come se non bastasse, il mancino di Manacor ha anche contratto il Covid. È stato lo stesso Nadal ad annunciare il tutto via social, raccontando di essere alle prese con "momenti spiacevoli".

(in aggiornamento)