Querrey svela perché la Sabalenka e altri tennisti vanno alle Maldive: “Lo abbiamo fatto anche noi”

Aryna Sabalenka ha documentato con dovizia sui social la sua recente vacanza alle Maldive. I suoi colleghi Querrey e Isner svelano perché la numero uno al mondo ci è andata: “Lo fatto tutti i tennisti, lo abbiamo fatto anche noi”.

Aryna Sabalenka ci ha abituato a documentare in maniera massiccia sui social le sue vacanze assieme all'onnipresente fidanzato brasiliano di origini greche Georgios Frangulis e la numero uno al mondo non ha fatto eccezione per gli ultimi giorni trascorsi alle Maldive, a conclusione della lunga stagione del tennis femminile. La 27enne bielorussa ha finito non come sperava, perdendo la finale delle WTA Finals a Riad contro Elena Rybakina, ma a giudicare da foto e video postati su Instagram si è risollevata subito. La vacanza della Sabalenka è stata oggetto di discussione durante il podcast ‘Nothing Major Show', condotto dagli ex pro John Isner e Sam Querrey: i due hanno svelato il motivo per cui Aryna e altri tennisti vanno spesso alle Maldive. È molto semplice, per loro è gratis: "Lo abbiamo fatto anche noi".

Aryna Sabalenka nella recente vacanza alle Maldive

Sam Querrey svela le offerte dei resort ai tennisti: vacanze di lusso gratis in cambio di una fatica minima

"Lo sappiamo, tutti questi giocatori che sono alle Maldive, direi il 90% di loro, forse il 100%, è lì gratis – ha detto Querrey – Tutti questi tennisti, noi compresi, abbiamo fatto tutto quello che avete visto. Hanno queste offerte dagli hotel, ricevono una camera gratis per diciamo cinque notti, con tutte le spese pagate, e probabilmente in cambio devono tenere un corso di tennis di un'ora al giorno in qualsiasi resort in cui si trovano. Letteralmente tutti lo stanno facendo. Forse non come la Sabalenka, ma non misorprenderei se lo facesse anche lei. E alloggiano in queste stanze incredibili ed è tutto pagato. Ogni giocatore riceve questo tipo di offerte ogni anno. Ecco perché vanno tutti alle Maldive o in qualsiasi altro resort, se queste cose sono offerte gratuitamente per quasi tutti".

Isner spiega come funziona il meccanismo: "È per questo che taggano il resort sui social"

"Sì, penso che sia così per la maggior parte dei giocatori – ha confermato Isner – perché è per questo che questi giocatori taggano il resort e caricano le loro storie sui social abbastanza spesso. Più alta è la propria classifica, migliore è l'offerta, migliore è probabilmente il risultato".

Aryna Sabalenka col fidanzato Georgios Frangulis alle Maldive

Il 38enne Querrey, ex numero 11 al mondo, si è spinto a fare una stima del ‘pacchetto' offerto a una campionessa come la ‘Tigre di Minsk', che è numero uno al mondo: "La Sabalenka potrebbe ricevere tre stanze omaggio, più il cibo e un volo". Un bel risparmio, anche se si è multimilionari come Aryna e il suo fidanzato. I soldi sono sempre soldi, buttali via…