Sabalenka si commuove e ironizza: “Sto diventando sensibile, penso che sto invecchiando”

Elena Rybakina ha battuto Aryna Sabalenka nella finale delle WTA Finals. Sabalenka, che chiude la stagione al numero 1, durante la premiazione si è commossa e ha ironizzato su quel momento in cui è uscita una lacrimuccia.

Aryna Sabalenka anche nel 2025 è la regina del tennis femminile. Numero 1 indiscussa, anche se troppo spesso è venuta meno sul più bello. Ha perso più di una finale importante, compresa l'ultima, quella delle WTA Finals, battuta da un eccellente Elena Rybakina. Durante la premiazione Sabalenka è finita in lacrime, forse ha pagato tutto insieme lo stress di una stagione lunga faticosa e ovviamente vincente.

Rybakina vince le WTA Finals, un altro ko per Sabalenka

Sabalenka e Rybakina si sono presentate in finale a Riyadh con un percorso netto. Imbattute, hanno vinto i rispettivi gironi e le rispettive semifinali in tre set. In finale Rybakina è stata più forte. 6-3 7-6 e finale blindata. Per la Rybakina è il titolo più importante dopo quello vinto a Wimbledon nel 2022. Sabalenka chiude la stagione con una delusione e con l'ennesima finale persa. Ne ha giocate otto in stagione, ne ha vinte quattro. Ko agli Australian Open e al Roland Garros, dov'era in entrambi i casi favorita, vincitrice invece degli US Open. Mentre a Wimbledon è stata battuta in semifinale da Anisimova, pure era la favorita.

Le lacrime di Sabalenka nella premiazione delle WTA Finals

Al momento di parlare durante la premiazione la bielorussa si è commossa. Le lacrime hanno iniziato a scendere. Pure lei, la ‘tigre' ha il cuore tenero. Prende la parola e parte, dopo un po' sente delle emozioni forti e soprattutto le dà a vedere: "Non è il risultato che tutti volevamo oggi, ma…". Si ferma sente le lacrime che stanno arrivano e con grande senso dell'umorismo continua: "Credo che sto invecchiando. Sto diventando molto sensibile".

Poi ha continuato a chiacchierare tra gli applausi veri del pubblico ringraziando lo staff tecnico che la segue e ricordando la sua splendida annata, fatta di quattro titoli, uno Slam, e tante partite vinte, con soprattutto la prima posizione della classifica WTA.