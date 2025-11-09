Aryna Sabalenka ai giornalisti dopo aver perso: “Facciamo presto, voglio andare alle Maldive”

Aryna Sabalenka si presenta in conferenza stampa a Riad dopo aver perso la finale delle WTA Finals ed esordisce con una battuta che fa capire come non abbia nessuna intenzione di farsi il sangue amaro per la sconfitta con Elena Rybakina: "Possiamo fare presto? – dice ridendo ai giornalisti – Voglio andare alle Maldive". La 27enne bielorussa chiude comunque al numero uno la stagione: il suo vantaggio sulla seconda Iga Swiatek è abissale, quasi 2500 punti.

Aryna Sabalenka pensa a una bella vacanza dopo aver perso la finale delle WTA Finals: "Maldive e tequila"

Aryna non ha mai nascosto di amare rilassarsi in paradisi esotici, condivendo spesso sui social le sue vacanze, come quelle fatte recentemente con la collega Paula Badosa. E anche stavolta si prenderà un bel break, probabilmente assieme al suo fidanzato Georgios Frangulis, prima di iniziare a preparare la prossima stagione, dove cercherà di fare meglio dell'unico torneo del Grande Slam vinto nel 2025 (lo US Open, a fronte delle finali perse in Australia e a Parigi, e della semifinale raggiunta a Wimbledon).

Nessun rimpianto per la finale persa a Riad con la Rybakina: "Lei ha giocato in modo incredibile, sento di aver dato il massimo – spiega la Sabalenka – Non ha funzionato, ma penso di avere tante cose di cui essere orgogliosa. Lascio questo torneo senza alcuna delusione".

La ‘tigre di Minsk' adesso vuole solo staccare e non pensare per un po' al tennis: "A volte le altre giocatrici sono più brave di te in un giorno. La cosa positiva è che sono sempre lì. La cosa negativa di questa stagione è che ho perso la maggior parte delle finali più importanti a cui ho partecipato. Quindi immagino che mi siederò alle Maldive bevendo la mia tequila e ripensandoci cercherò di analizzare il mio comportamento, le mie emozioni e di pensare che in realtà finora è andata piuttosto bene. Devo solo migliorare un po' di più con me stessa, e spero di migliorare la prossima".