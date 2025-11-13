Aryna Sabalenka spiega perché funziona col suo fidanzato, è l’incastro perfetto: “Sono fortunata”

Aryna Sabalenka non ha perso tempo, dopo la sconfitta nella finale delle WTA Finals per mano di Elena Rybakina (con annessa caduta di stile quando i microfoni in campo hanno catturato una frase decisamente antisportiva che sminuiva il successo della sua avversaria): la numero uno al mondo del tennis femminile aveva detto in conferenza che voleva sbrigarsi per poter volare subito "alle Maldive per bere tequila" ed è stata di parola, postando come d'abitudine foto e video della sua vacanza, ovviamente sempre in compagnia dell'immancabile fidanzato Georgios Frangulis, col quale gira il mondo da quando stanno assieme. Già, nessuna relazione a distanza, il che è davvero una rarità per una tennista: Georgios può permetterselo e non perché sia uno sfaccendato. "Sono fortunata", dice Aryna, spiegando come sia possibile questa condivisione totale delle loro vite.

Aryna Sabalenka spiega come fa il suo fidanzato Georgios Frangulis a seguirla ovunque

"Sono fortunata perché ha un'attività in tutto il mondo e ha sempre qualcosa da fare – racconta la Sabalenka – In parole povere, ora ha più o meno adattato i suoi impegni ai miei. Dice al suo team dove sarà e lavora su progetti che possono essere svolti in qualsiasi Paese. Inoltre è sempre al telefono, in continua chiamata. Sono fortunata sì, perché non riesco più a costruire relazioni a distanza. Non mi danno più fiducia".

Georgios Frangulis è un imprenditore brasiliano 37enne di origini greche, CEO e fondatore di Oakberry, una catena internazionale specializzata in prodotti a base di açaí, il frutto di una pianta diffusa in Amazzonia. La sua azienda ha un valore stimato in decine di milioni di dollari. Frangulis, che ha studiato legge prima di dedicarsi agli affari, ha anche una grande passione per i motori: ha partecipato a gare in Porsche GT3.

"A casa mi trasformo in una gattina. È meglio che non esplodiamo insieme…"

La coppia ha iniziato a frequentarsi nell'aprile del 2024, quindi stanno insieme da circa un anno e mezzo. Da allora Frangulis è spesso presente nei box delle partite della Sabalenka, accompagnandola anche nelle vacanze esotiche che poi sono documentate sui social di entrambi. "A casa mi trasformo in una gattina. Non farmi male – spiega la bielorussa a proposito del loro menage – Mi metto tranquillamente sullo sfondo. Anche se naturalmente ci sono momenti in cui devi difendere i tuoi interessi, la tua visione, quando ci sono cose che non sei pronta a cambiare".

La ‘tigre di Minsk' tuttavia non è curiosa di esplorare l'aspetto meno romantico del suo compagno: "Georgios è anche una persona piuttosto forte, anche emotiva, ed è meglio per noi non lasciarci prendere dalle emozioni insieme. Potrebbe trattarsi di una bomba nucleare. Non voglio scoprirlo…".