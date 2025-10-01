Quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria all’ATP Pechino: montepremi elevatissimo

Vincendo il torneo di Pechino, Jannik Sinner porta a casa 500 pesantissimi punti per la classifica ATP e oltre 630 mila euro che fanno aumentare ulteriormente il prize-money vinto nel 2025.

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Pechino. Il numero 2 della classifica ATP ha sconfitto in finale Learner Tien in due set. Terzo titolo del 2025 per Sinner, che incassa anche una bella sommetta dal titolo bis in Cina. Il premio per il vincitore è di oltre 750 mila dollari, che in euro fanno oltre 637 mila euro.

Il montepremi dell'ATP 500 di Pechino

Il torneo di Pechino è un ATP 500, un torneo di livello alto si, ma non il più alto. Non è uno Slam né un 1000. Il vincitore conquista 500 punti, eccellenti per la classifica mondiale, Sinner trionfando continua l'inseguimento ad Alcaraz, che dopo il titolo di Tokyo per un problema fisico ha annunciato il forfait a Shanghai. Jannik vince anche una somma importante. Il premio per il vincitore è di 751.075 dollari, che in euro fanno per la precisione 637.980 euro.

Quanto ha guadagnato Sinner nel 2025 e in carriera

Jannik Sinner trionfando a Pechino, nella finale con Tien, supera i 12 milioni di dollari di soli premi nel 2025, un numero enorme, ma non deve sorprendere perché ha raggiunto la finale in tutti i tornei disputati, eccetto Halle. Sinner nel montepremi complessivo guadagnato con i tornei ATP e dello Slam supera i 49 milioni di dollari e si appresta, già a Shanghai molto probabilmente, a superare anche il traguardo dei 50 milioni di dollari di soli premi.

Il prize money dell'ATP Pechino: premi e punti ranking

Primo turno: 31.320 dollari – 26.610 euro (10 punti)

Ottavi di finale: 58.735 dollari – 49.900 euro (50 punti)

Quarti di finale: 110.030 dollari – 93.045 euro (100 punti)

Semifinali: 215.360 dollari – 182.950 euro (150 punti)

Finale: 404.105 dollari – 340.605 euro (300 punti)

Vincitore: 751.075 dollari – 637.980 euro (500 punti)